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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Pemburu tim-tim besar: Brighton mengejutkan City dan memanaskan puncak klasemen Liverpool dengan Arsenal

Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Manchester City
Brighton & Hove Albion
Premier League
Arsenal
Inggris
Tunisia

Manchester City tumbang di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya saat menjamu Brighton dengan skor tanpa balas, Sabtu malam, di Stadion Etihad, pada pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh pemain asal Swedia berdarah Tunisia, Yasin Ayari, pada menit ke-11.

Para pemain Manchester City tidak mampu menembus kokohnya pertahanan Brighton sepanjang 90 menit, sehingga The Citizens menelan kekalahan kedua secara beruntun di Premier League.

Sebaliknya, Brighton berhasil membalas dendam atas Manchester City, yang telah menyingkirkan mereka dari Piala Liga Inggris, Rabu lalu, lewat adu penalti dengan skor 4-3.

Perolehan poin Manchester City tertahan di angka 21 poin di puncak klasemen Premier League, dan kini terancam kehilangan posisi pertama kepada Arsenal, yang memiliki jumlah poin yang sama.

Sementara itu, perolehan poin Brighton meningkat menjadi 19 poin di posisi ketiga klasemen Premier League.

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