Manchester City jatuh di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya saat menjamu Brighton, dengan skor satu gol tanpa balas, pada Sabtu malam di Stadion Etihad, pada pekan kesembilan Liga Premier Inggris.

Gol tunggal dalam laga tersebut dicetak oleh pemain asal Swedia berdarah Tunisia, Yasin Ayari, pada menit ke-11.

Para pemain Manchester City tak mampu menembus kokohnya pertahanan Brighton sepanjang 90 menit, sehingga The Citizens menelan kekalahan kedua secara beruntun di Liga Premier.

Sebaliknya, Brighton berhasil membalas dendam kepada Manchester City, yang menyingkirkan tim tersebut dari Piala Liga Inggris pada Rabu lalu melalui adu penalti dengan skor 4-3.

Perolehan poin Manchester City tertahan di angka 21 di puncak Liga Premier, dan kini terancam kehilangan posisi pertama kepada Arsenal, yang memiliki jumlah poin yang sama dan bersiap menghadapi Liverpool, besok Minggu.

Sementara itu, poin Brighton bertambah menjadi 19 di posisi ketiga klasemen Liga Premier.