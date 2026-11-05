Pembuktian Viktor! Gyokeres jawab kritik dengan penampilan gemilang di Praha

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Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres mengungkapkan kegembiraannya setelah menyumbang satu gol dan satu assist dalam kemenangan 2-1 atas Slavia Praha di Liga Champions. Pemain timnas Swedia itu kini mencatatkan 16 kontribusi gol dalam 25 penampilan di kompetisi tersebut.

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Gyokeres tampil gemilang dan jadi penentu di Praha

Viktor Gyokeres tampil gemilang untuk membawa Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Slavia Praha di Liga Champions. Penyerang asal Swedia itu memberikan umpan terobosan cerdik untuk gol pembuka Noni Madueke, lalu mencetak gol indah lewat tembakan melengkung hasil aksi individunya sebelum turun minum.

Penampilan itu membuat Gyokeres terlibat dalam lima gol dalam lima penampilan terakhirnya di semua kompetisi.

Ia kini terlibat langsung dalam 16 gol dari 25 pertandingan Liga Champions sepanjang kariernya, dengan catatan 12 gol dan empat assist.

Slide 2: Pemain Swedia puas dengan kontribusi serangannya meski performa menurun pada babak kedua

Berbicara setelah peluit akhir, Gyokeres merefleksikan kontribusinya yang menentukan kemenangan sembari mengakui perbedaan antara kedua babak. “Saya merasa sangat baik. Tentu saja, saya senang dengan kemenangan ini dan bisa berkontribusi pada kedua gol,” kata Gyokeres.

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“Jadi, perasaan saya bagus pada babak pertama. Lalu, tentu saja, melihat jalannya babak kedua, mungkin perasaan saya saat ini tidak sebagus itu. Namun secara keseluruhan, jika melihat babak pertama, perasaan saya bagus.”

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“Itu tugas saya sebagai penyerang dan tentu saja saya ingin berkontribusi dalam setiap pertandingan saat berada di lapangan, serta terlibat sebanyak mungkin dalam serangan,” tambahnya.

Slide 3: Arteta puji pemahaman taktik dan pergerakan Gyokeres

Manajer Arsenal Mikel Arteta memuji kecerdasan pergerakan Gyokeres dan menyoroti caranya memanfaatkan sistem penjagaan satu lawan satu Slavia. “Ia melakukannya dengan sangat baik, memahami betul kapan harus muncul dan kapan harus mengancam, karena mereka membiarkan beberapa pemain dan mengikuti lawan satu lawan satu di lini tengah,” jelas Arteta.

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“Ketika saya mengatakan ia benar-benar terhubung dengan tim, itu contoh lainnya. Menurut saya, ia tampil luar biasa, selain mencetak gol dan memberikan assist.”

“Para pemain harus memberi dampak pada pertandingan seperti yang ia lakukan hari ini ketika mendapat kesempatan,” tegas sang manajer.

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Slide 4: Penyerang incar peningkatan berkelanjutan bersama Arsenal

Gyokeres tetap fokus membantu Arsenal melangkah lebih jauh seiring meningkatnya momentum mereka di kompetisi domestik dan Eropa. “Sejauh ini kami menjalani rangkaian pertandingan yang bagus di Liga Champions dan juga di liga,” ujar Gyokeres.

“Pada tahap kami saat ini, kami berada dalam posisi yang bagus, tetapi saya rasa kami semua tahu apa yang bisa kami tingkatkan dan apa yang perlu kami lakukan untuk mengambil langkah berikutnya.”

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Gyokeres akan berusaha mempertahankan tempatnya di susunan pemain inti saat Arsenal menjamu Hull City di Emirates Stadium pada Sabtu.