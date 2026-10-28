Younes Khelifi tak pernah membayangkan bahwa sebuah video satire yang ia unggah beberapa tahun lalu akan memicu krisis yang melampaui batas-batas sepak bola. Setelah Kylian Mbappe tersandung krisis besar akibat menyebut mendiang pemimpin China Mao Zedong sebagai "diktator", si pembuat video kembali berbicara tentang asal mula ide tersebut dan dampaknya yang tak terduga, seraya menyatakan simpatinya kepada bintang Prancis itu.

Pada Agustus 2023, Khelifi, melalui akunnya di platform "X", mengunggah sebuah video satire yang di dalamnya ia menggunakan teknologi deepfake untuk menempelkan wajah Mbappe pada foto-foto Mao Zedong.

Video tersebut saat itu berlalu tanpa menimbulkan perhatian berarti di China, sebelum kembali mencuat pada Selasa 27 Oktober dan menyebar luas setelah Mbappe membicarakannya dalam podcast "The Bridge".

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Kapten timnas Prancis itu berkata tentang potongan video tersebut: "Meme yang paling membuatku tertawa adalah ketika mereka menaruh seorang pria, kurasa ia diktator China, lalu menempelkan kepalaku padanya."

Kata "diktator" memicu kemarahan luas di China, hingga krisis ini berkembang menjadi dampak komersial setelah sejumlah perusahaan China menghentikan kemitraan mereka dengan sang pemain, sementara otoritas China menganggap apa yang terjadi merupakan "tindakan yang melukai perasaan rakyat".

"Benar-benar gila"

Dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Prancis"Le Parisien", Khelifi menyatakan keterkejutannya atas perkembangan krisis ini, dengan berkata: "Aku melihat video itu pada Senin malam, dan aku senang ketika Mbappe mengatakan bahwa itu meme favoritnya, hal itu membuatku bahagia. Tapi aku tak menyangka urusan ini akan melampaui batas dan berujung pada krisis diplomatik. Ini benar-benar gila."

Khelifi menjelaskan bahwa ide video tersebut muncul dalam konteks perhatian besar yang diterima Mbappe selama musim panas 2023, ketika masa depannya bersama Paris Saint-Germain menjadi pusat perdebatan, seraya menambahkan: "Aku mengikuti sepak bola sampai batas tertentu, dan aku bekerja sebagai developer, serta tertarik pada teknologi deepfake dan kecerdasan buatan untuk membuat video-video lucu. Begitulah dua ide bertemu di kepalaku, dan aku membuat video ini."

Ia menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menghina rakyat China, dengan berkata: "Aku tak ingin melukai perasaan rakyat mana pun, aku hanya membuat video-video lucu, dan ide itu terlintas di benakku lalu aku mewujudkannya."

"Kasihan"

Sang pembuat meme menunjukkan simpatinya kepada Mbappe atas dampak yang dihadapinya, dan berkata: "Aku merasa kasihan pada Mbappe. Menyedihkan bahwa ia harus menanggung semua hal ini akibat kekhilafan yang tak disengaja, dan kehilangan sponsor serta calon penggemar. Ia menanggung jauh lebih banyak daripada yang sepadan dengan seriusnya persoalan ini."

Khelifi juga mengomentari krisis ini melalui akunnya di platform "X", dengan berkata: "Aku bangun dan mendapati diriku menjadi penyebab sebuah krisis diplomatik. Jika kau mengajukan gugatan hukum terhadapku, Mbappe, aku akan hancur secara finansial, maaf, aku tak punya apa pun yang bisa kau dapatkan."

Ia juga menyampaikan pesan kepada para pengikut asal China, yang mulai mengikutinya di tengah krisis ini, dengan mengatakan bahwa ia menganggap Mao Zedong sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia, seraya menyatakan kekagumannya terhadap sejarah dan budaya China, dan berharap suatu hari dapat mengunjungi negara itu, sebelum menutup pesannya dengan kalimat: "Hidup persahabatan China-Prancis!".



