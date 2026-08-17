Fahd Al Hurayfi, mantan bintang Al Nassr Arab Saudi, melancarkan serangan tajam kepada manajemen Al Hilal, dengan mengkritik apa yang ia sebut sebagai banyaknya jumlah pemain asing di dalam skuad "sang pemimpin", serta menilai bahwa bertahannya jumlah tersebut meski sejumlah nama besar telah pergi mencerminkan sebuah kondisi pemborosan finansial, sembari menuntut perlunya pengawasan finansial yang menjamin keadilan persaingan di antara seluruh klub Liga Roshn.

Pernyataan Al Hurayfi ini datang di saat Al Nassr tengah menghadapi tantangan finansial yang berdampak jelas terhadap pergerakan mereka di bursa transfer, setelah kewajiban dan tumpukan utang dari musim lalu menyebabkan berkurangnya kemampuan "sang klub dunia" untuk menuntaskan transfer baru, kecuali kesepakatan dengan pemain Portugal Samu Costa pada periode saat ini.

Legenda Al Nassr itu memandang bahwa situasi Al Hilal menimbulkan banyak tanda tanya, terutama dengan kepemilikan klub atas sejumlah besar pemain asing meski nama-nama besar telah pergi pada periode lalu, sembari mempertanyakan mekanisme penanganan urusan finansial dan standar pengawasan yang diberlakukan terhadap klub-klub.

Al Hurayfi mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Doorina Ghair": "Al Hilal memiliki pemborosan finansial yang tidak masuk akal, dan saya tidak tahu di mana pengawasan finansial atas apa yang terjadi. Saya menjual Neymar ke Brasil, Marcos Leonardo ke Liga Belanda, dan Cancelo ke Barcelona, kemudian Anda mendapati masih ada 17 pemain asing tersisa di tim. Ini yang tentu disebut pemborosan finansial."

Mantan bintang Al Nassr itu menambahkan: "Setiap kali kami membahasnya, mereka mengatakan kepada kami bahwa yang mendatangkan para pemain adalah Pangeran Al Waleed bin Talal, meski sebagian mengatakan bahwa kepemilikan belum berpindah sepenuhnya, lalu mereka mengatakan ada sumber pemasukan lain," dalam isyarat kepada polemik yang beredar seputar sumber pendanaan klub dan kemampuannya menanggung biaya skuadnya saat ini.

Al Hurayfi melanjutkan kritiknya, dengan mempertanyakan sebab perbedaan standar finansial antarklub, dan berkata: "Di mana pengawasan finansial yang membenturkan Al Nassr ke tembok? Tidak ada keadilan dalam persaingan. Masuk akalkah bahwa Al Waleed bin Talal yang membayar seluruh gaji saat ini? Dan siapa yang membayar gaji Cancelo meski ia telah kembali ke tim dan statusnya dengan Barcelona belum tuntas?"

Al Hurayfi menilai bahwa banyaknya persoalan yang terbuka di dalam Al Hilal mencerminkan, dari sudut pandangnya, sebuah kondisi ketidakteraturan dalam pengelolaan skuad, seraya menambahkan: "Ada kekacauan dan ketidakseriusan di Al Hilal, dan saya tidak menutup kemungkinan kepergian Karim Benzema, dan mereka mendatangkan pemain yang lebih baik darinya, begitu pula Yassine Bounou," sehingga dengan itu ia melontarkan serangkaian spekulasi seputar masa depan sejumlah bintang utama tim.

Pernyataan Al Hurayfi ini datang untuk membuka diskusi baru seputar kesenjangan antarklub di bursa transfer, terutama di tengah krisis finansial yang dihadapi Al Nassr, di saat ia memandang bahwa sejumlah klub lain memiliki ruang yang lebih besar untuk bergerak serta mengelola urusan pemain dan gaji, hal yang menurutnya membutuhkan lebih banyak kejelasan dan pengawasan guna menjamin kesetaraan peluang dalam persaingan.