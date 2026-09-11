Pembinaan olahraga Indonesia dapat pengakuan bergengsi dari Kemenpora di Indonesia Sports Awards

Djarum Foundation mendapat penghargaan Indonesia Sports Awards kategori Sports Industry of The Year 2026 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI). Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian acara Indonesia Sports Summit 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Centre (JICC), Jakarta Pusat pada Jumat (11/9).

Dalam sambutannya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir mengatakan Djarum Foundation merupakan salah satu stakeholder yang memiliki program berkelanjutan, kontribusi, dan dampak yang besar terhadap perkembangan industri olahraga nasional.

“Tidak mungkin dunia olahraga berkembang tanpa dukungan stakeholder yang bersatu membangun olahraga di Indonesia. Di tahun kedua Indonesia Sports Summit perspektifnya kita mendorong industri olahraga dan memasyarakatkan olahraga agar prestasi bisa terus meningkat. Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Karena olahraga adalah pemersatu bangsa. Apa yang dilakukan penerima penghargaan ini menunjukkan bahwa kontribusi berkelanjutan dapat memberikan dampak luas bagi perkembangan olahraga Indonesia,” ujar Erick Thohir.

Penghargaan yang diberikan langsung oleh Menpora Erick Thohir tersebut diterima oleh Direktur Djarum Foundation, Roberto Hartono yang hadir bersama Teddy Tjahjono, Program Director MilkLife Soccer Challenge, HYDROPLUS Soccer League, dan Caffino Srikandi Merdeka Cup.

Roberto menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang menjadi suntikan motivasi untuk terus berkontribusi terhadap dunia olahraga di Indonesia. “Djarum Foundation memulai ini (kontribusi di bidang olahraga) dari hobi yang tidak sengaja yaitu bulutangkis, sampai sekarang sudah 57 tahun. Support dari kami juga membangun Supersoccer Arena untuk mengembangkan sepak bola putri Indonesia, yang menjadi tantangan baru buat kami. Kami harap di kemudian hari timnas putri Indonesia mampu berkompetisi di Piala Dunia,” ungkap Roberto.

Pendapat senada disampaikan Teddy Tjahjono yang menekankan berbagai upaya Djarum Foundation tidak hanya semata menargetkan prestasi, tetapi bagaimana membangun ekosistem olahraga sejak usia dini. “Penghargaan ini tentu menjadi sebuah kehormatan sekaligus pengingat bagi kami bahwa apa yang selama ini dilakukan harus terus dijaga keberlangsungannya. Bagi Bakti Olahraga Djarum Foundation, olahraga bukan hanya tentang kompetisi dan prestasi, tetapi juga membangun fondasi sejak usia dini, memberikan ruang bagi talenta untuk berkembang, dan menciptakan ekosistem yang membuat mereka memiliki kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi,” terang Teddy.

Teddy menjelaskan, melalui semangat besar Bakti Pada Negeri, Bakti Olahraga Djarum Foundation secara konsisten menghadirkan program yang mencakup berbagai cabang olahraga dan jenjang pembinaan. Upaya tersebut dimulai dari pencarian dan pembibitan talenta usia dini hingga menyediakan panggung kompetisi bagi atlet, untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.





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Kontribusi Bakti Olahraga Djarum Foundation telah berlangsung panjang di cabang bulutangkis. Pembinaan talenta dilakukan secara berjenjang melalui Audisi Umum PB Djarum, yang menjadi salah satu pintu pencarian bibit-bibit muda potensial. Sementara pada sisi kompetisi, berbagai turnamen bulutangkis diselenggarakan, mulai dari Sirkuit Nasional dan Kejuaraan Nasional hingga turnamen internasional seperti Indonesia Masters dan Indonesia Open. Kehadiran berbagai ajang tersebut tidak hanya memberikan panggung bagi atlet untuk berkompetisi, tetapi juga memperkuat ekosistem pertandingan bulutangkis di Tanah Air.

Sementara di cabang sepak bola putri, komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui MilkLife Soccer Challenge yang sejak pertama kali digelar di Kudus pada 2023 terus berkembang dan kini menjangkau 15 kota di Indonesia. Program ini tidak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga dilengkapi rangkaian pembinaan seperti Skill Challenge, MilkLife Soccer Extra Training, hingga MilkLife Soccer Challenge All-Stars. Konsistensi tersebut sebelumnya juga mendapat pengakuan melalui penghargaan Grassroots Development Program of the Year pada PSSI Awards 2026.

Komitmen terhadap pembinaan olahraga usia dini juga dikembangkan melalui MilkLife Archery Challenge, MilkLife Athletics Challenge, serta MilkLife Festival SenengMinton yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengenal, mencintai, sekaligus mengembangkan potensi mereka di bidang olahraga.

Sementara pada jenjang kompetisi yang lebih tinggi, Bakti Olahraga Djarum Foundation turut mendukung dan menghadirkan berbagai kompetisi sepak bola, di antaranya HYDROPLUS Soccer League dan turnamen level internasional, Srikandi Merdeka Cup. Rangkaian tersebut membentuk jalur pembinaan yang lebih berkelanjutan, sehingga talenta yang ditemukan sejak usia dini memiliki kesempatan untuk terus berkembang melalui jenjang kompetisi berikutnya.

Teddy melanjutkan, konsistensi menjadi kunci agar pembinaan olahraga dapat memberikan dampak yang lebih luas. Karena itu, berbagai program yang dijalankan Bakti Olahraga Djarum Foundation dirancang tidak berhenti pada penyelenggaraan pertandingan, melainkan menghadirkan kesinambungan antara pembibitan, pembinaan, dan kompetisi.

“Semangat Bakti Pada Negeri menjadi landasan kami untuk terus memberikan kontribusi nyata melalui olahraga. Kami ingin apa yang dilakukan hari ini tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga melahirkan generasi yang memiliki kesempatan lebih besar untuk berprestasi dan membawa nama Indonesia di masa depan,” pungkasnya.

Selain Djarum Foundation, penghargaan serupa juga turut dianugerahkan Kemenpora kepada PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pemberian penghargaan dari Kemenpora ini dilakukan melalui proses yang panjang dan ketat bersama dewan juri yang kompeten, antara lain Teuku Arlan P. Lukman - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Yayan Rubaeni - Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga Kemenpora, Ardhi Suryadhi - Pemimpin Redaksi Detikcom, Akhmad Munir - Ketua Umum PWI, Ricky Soebagdja - Praktisi Olahraga & Sekjen PP PBSI, dan Zahra Kemala Nindita Murad - Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia.