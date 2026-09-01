Pembicaraan sudah sangat maju! Pemain tim nasional Jerman segera menjadi rekan setim Julian Brandt dan Marc-Andre ter Stegen?

Thilo Kehrer berada di ambang kepindahan mengejutkan dari AS Monaco ke Ajax di Amsterdam pada hari terakhir bursa transfer, di mana ia akan bertemu dengan dua pemain Jerman, Julian Brandt dan Marc-Andre ter Stegen. Hal ini dilaporkan sejumlah media seperti Sky dan Algemeen Dagblad.

Menurut laporan tersebut, opsi yang muncul adalah peminjaman, yang kemungkinan tidak akan mencakup opsi pembelian, dengan Ajax akan menanggung sebagian besar gaji Kehrer. Pembicaraan mengenai transfer bek berusia 29 tahun itu dikabarkan sudah sangat maju, tetapi kesepakatan tersebut masih belum rampung.

Kehrer masih terikat kontrak di Monaco hingga 2028, tetapi dalam empat laga kompetitif pertama klub musim ini ia hanya bermain satu menit dan tidak masuk dalam rencana pelatih Filipe Luis.

Ajax cari kaki kanan, Ito tetap di Bayern

Belakangan juga sempat muncul rumor mengenai kepindahan ke AS Roma atau Eintracht Frankfurt. Di Amsterdam, pemain yang sudah 28 kali membela tim nasional Jerman itu diproyeksikan sebagai tambahan kekuatan di jantung pertahanan, setelah pelatih Michel Sánchez hanya memiliki satu pemain berkaki kanan dalam diri Aaron Bouwman yang berusia 19 tahun.

Sementara itu, bek tengah Bayern Munich Hiroki Ito, yang memang merupakan pemain berkaki kiri, tidak akan pindah ke Ajax. Hal itu dikonfirmasi direktur olahraga FCB Christoph Freund dalam konferensi pers pada Selasa pagi, setelah belakangan sempat muncul rumor soal transfer tersebut.