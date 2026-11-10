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Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez menjelaskan alasan Memphis Depay, pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional, kembali tidak masuk skuad. Xavi mengungkapkan bahwa ia rutin berkomunikasi dengan manajer Corinthians Clarence Seedorf mengenai kebugaran penyerang tersebut dan masa depannya di tim nasional.

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Memphis kembali tak dipanggil, Xavi fokus pada pemain yang tersedia

Pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, angkat bicara mengenai belum dipanggilnya Memphis Depay menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Yunani dan Jerman. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda itu, yang kini bermain untuk Corinthians, tidak masuk skuad karena kurangnya ritme pertandingan dan kebugaran.

Xavi terus mendapat pertanyaan tentang penyerang yang telah mencetak 55 gol itu dalam konferensi persnya pada Senin.

Pelatih Belanda tersebut meminta wartawan mengalihkan perhatian kepada para pemain yang bugar dan siap dipilih.

Xavi ungkap komunikasi dengan Seedorf soal masa depan Memphis

Menjelaskan cara ia menjalin komunikasi, Xavi mengonfirmasi bahwa ia bekerja sama secara erat dengan pelatih Corinthians, Clarence Seedorf, untuk memantau perkembangan Memphis di Brasil.

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“Saya berbicara dengan Clarence Seedorf (pelatih Corinthians) tentang banyak hal. Kami saling berkomunikasi,” kata Xavi kepada wartawan. Ketika kembali ditanya soal kemungkinan Memphis kembali ke tim nasional, sang pelatih menjawab sambil bercanda: “Apakah Memphis bisa kembali suatu saat nanti? Anda bilang ‘maaf’, tetapi terus bertanya. Saya menghormati semua pemain yang tidak berada di sini, tetapi mari kita bicarakan para pemain yang ada.”

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Xavi menambahkan bahwa Memphis tetap merupakan pemain istimewa yang bisa membawa perubahan, tetapi saat ini ia membutuhkan waktu untuk kembali mencapai ketajaman bertanding.

Koordinasi dengan Van Nistelrooy dan opsi di lini serang

Xavi juga membahas komunikasi mengenai opsi penyerang lain dalam skuad, seraya menyoroti peran staf pelatihnya dalam mendukung para pemain, termasuk Ruud van Nistelrooy.

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Saat membahas penyerang Brian Brobbey, yang kemudian mundur dari skuad bersama Virgil van Dijk karena masalah kebugaran, Xavi mengatakan: “Tidak, saya belum berbicara dengan Le Bris. Saya telah berkomunikasi dengan Brian dan Ruud van Nistelrooij juga menjalin komunikasi yang baik dengannya. Dia merasa baik, kita akan melihat bagaimana kondisinya ketika tiba di sini, tetapi dia bermain sangat baik kemarin.”

Dengan tersedianya Cody Gakpo dan pemain-pemain lain dengan karakteristik menyerang, Xavi menyatakan keyakinannya terhadap lini depan yang dimilikinya saat ini.

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Belanda bersiap menghadapi laga penutup krusial di Nations League

Belanda akan menuntaskan kiprah mereka di fase grup Nations League dengan menjamu Yunani di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, pada Jumat, sebelum bertandang ke Berlin untuk menghadapi Jerman pada Senin, 16 November.

Dengan skuad berisi 23 pemain yang berkurang kekuatannya setelah sejumlah pemain mundur menjelang pertandingan karena masalah kebugaran, Xavi akan mengandalkan pemain yang tersedia untuk meraih hasil penting.

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Sementara itu, Memphis akan berupaya memulihkan ritme bermainnya sepenuhnya di bawah bimbingan Seedorf di Brasil menjelang periode pertandingan internasional berikutnya.