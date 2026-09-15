Mark van Bommel pada Jumat akan mengumumkan skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belgia, tetapi menjelang itu ia langsung harus menghadapi beberapa persoalan pelik. Salah satunya adalah soal kiper.

Dalam hal itu, kini sudah menjadi jelas bahwa ia tak lagi perlu berharap pada Matz Sels. Kiper Nottingham Forest berusia 34 tahun itu tak ingin lagi kembali ke tim nasional Belgia. Percakapannya dengan Van Bommel tidak mengubah hal tersebut.

“Pelatih tim nasional baru Mark van Bommel melakukan panggilan telepon dengan beberapa calon pemain potensial Belgia. Matz Sels juga sempat berbicara cukup panjang dengan Van Bommel,” tulis Het Nieuwsblad. “Kabarnya itu adalah percakapan yang baik, di mana dijajaki apakah sang kiper masih tersedia untuk tim nasional. Van Bommel tentu terbuka untuk itu.”

Namun, dari pihak Sels, hal itu sudah tidak diperlukan lagi. Sang kiper mengambil keputusan tersebut setelah melalui periode yang menyakitkan di bawah pelatih tim nasional sebelumnya, Rudi Garcia. Saat itu, Sels tampil di bawah mistar dalam lima pertandingan yang kuat, tetapi tetap saja dicoret dari skuad Piala Dunia demi memberi tempat kepada Mike Penders yang lebih muda. Telepon dari Garcia baru datang beberapa jam sebelum pengumuman resmi skuad.

Penjelasan panjang lebar tak pernah didapatkan pemain yang sudah 13 kali memperkuat tim nasional itu, dan hal tersebut meninggalkan bekas. Sels tidak menyangka dirinya masih akan tersisih dari skuad Piala Dunia, terlebih karena federasi sepak bola Belgia justru sempat memintanya untuk tetap lanjut bersama tim nasional setelah Koen Casteels sebelumnya mundur.

Dengan demikian, karier internasionalnya berakhir setelah sebelas tahun. Kehadiran Thibaut Courtois juga berperan dalam keputusannya. Kiper Real Madrid itu memang absen untuk Nations League, tetapi setelah itu akan kembali tersedia untuk kualifikasi Piala Eropa dan turnamen-turnamen besar. Akibatnya, untuk kiper lain, tempat di Piala Eropa atau Piala Dunia sekali lagi terancam hilang.

Risiko itu tak lagi ingin diambil Sels. Karena itu, Van Bommel harus memasukkan nama-nama lain dalam skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belgia pada Jumat. Senne Lammens, kiper Manchester United, tampaknya menjadi pilihan yang tak terbantahkan dengan absennya Courtois. Penders (Chelsea), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig), dan Lucca Brughmans (dipinjamkan Liverpool ke RC Genk) tampaknya menjadi kandidat lainnya.