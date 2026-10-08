Seperti dilaporkan Sky , disebutkan bahwa sudah ada putaran pembicaraan baru antara kubu Bayern Munich dan pihak sang pemain. Namun, sejauh ini disebutkan belum ada tawaran konkret.

Dalam perburuan pemain Inggris yang baru berulang tahun ke-16 pada hari Selasa itu, klub-klub lain saat ini disebut memiliki peluang lebih besar. Gabriel dikabarkan lebih memilih pindah ke Spanyol, dengan Real Madrid dan Barcelona dianggap sebagai tujuan yang mungkin.

Apakah sudah ada pertemuan antara Bayern Munich dan JJ Gabriel?

Sebelumnya memang sudah ada pembicaraan antara Bayern dan pihak Gabriel. Terutama pelatih Vincent Kompany disebut sebagai penggemar besar gelandang serang tersebut. Meski usianya masih sangat muda, Gabriel disebut akan langsung diproyeksikan untuk tim senior. Namun, kerangka finansialnya bisa membuat transfer ini sangat sulit. Menurut Sky , paket total yang harus disiapkan mencapai "jauh lebih dari 10 hingga 15 juta euro".

Selain Bayern Munich, Real Madrid, dan Barcelona, Paris Saint-Germain juga disebut memantau situasi sang talenta super dengan saksama. Sementara itu, Borussia Dortmund dan RB Leipzig disebut sudah keluar dari persaingan.

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Sebenarnya, kepindahan ke Eropa bagi Gabriel baru memungkinkan pada usia 18 tahun karena aturan Brexit. Saat ini, di Inggris ia hanya boleh menandatangani kontrak beasiswa, sementara kontrak profesional baru bisa ia tandatangani pada usia 17 tahun. Namun, asal-usul orang tuanya bisa memberinya celah: menurut informasi Sky, Gabriel ingin mengajukan paspor Siprus. Dengan begitu, kepindahan sudah bisa terjadi pada Januari.

Gabriel belakangan menjadi sorotan karena ia dilaporkan telah meminta Manchester United untuk membatalkan registrasinya di klub. Proses tersebut disebut membuat United "terkejut" dan "hampir belum pernah terjadi sebelumnya", lapor Telegraph.

Gabriel telah bermain untuk United sejak usia 11 tahun dan mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan U18 musim lalu. Atas pencapaian itu, ia terpilih sebagai pemain terbaik Premier League U18. Pada Agustus, ia juga menjalani debut profesionalnya dan menjadi pemain United termuda dalam sejarah klub yang tampil untuk tim utama.