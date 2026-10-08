Seperti dilaporkan Sky , disebutkan telah ada putaran pembicaraan baru antara kubu Munich dan pihak sang pemain. Namun, sampai saat ini belum ada tawaran konkret.

Dalam perburuan pemain Inggris yang baru berusia 16 tahun pada Selasa itu, klub-klub lain saat ini disebut berada di posisi yang lebih menguntungkan. Gabriel dikabarkan lebih memilih pindah ke Spanyol, dengan Real Madrid dan Barcelona dianggap sebagai tujuan yang memungkinkan.

Apakah sudah ada pertemuan antara Bayern Munich dan JJ Gabriel?

Sebelumnya, sudah ada pembicaraan antara Bayern dan lingkungan Gabriel. Pelatih Vincent Kompany khususnya disebut sebagai pengagum besar gelandang serang tersebut. Meski usianya masih sangat muda, Gabriel disebut akan langsung diproyeksikan untuk tim profesional. Namun, kerangka finansial bisa membuat transfer ini sangat sulit. Menurut Sky , mereka harus menyiapkan paket keseluruhan "jauh lebih dari 10 hingga 15 juta euro". Times sebelumnya juga melaporkan bahwa Gabriel dan keluarganya meminta gaji tahunan tujuh digit plus uang tanda tangan yang besar.

Selain kubu Munich, Real, dan Barca, Paris Saint-Germain juga disebut memantau situasi sang talenta super dengan saksama. Sementara itu, Borussia Dortmund dan RB Leipzig disebut sudah keluar dari persaingan.

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Pindah ke Eropa sebenarnya baru memungkinkan bagi Gabriel pada usia 18 tahun karena aturan Brexit. Di Inggris, saat ini ia hanya boleh menandatangani kontrak beasiswa, sementara kontrak profesional baru bisa diteken pada usia 17 tahun. Namun, asal-usul orang tuanya bisa membuka celah baginya: menurut informasi Sky, Gabriel ingin mengajukan paspor Siprus. Dengan demikian, kepindahan itu sudah bisa terjadi pada Januari.

Gabriel belakangan menjadi sorotan karena ia tampaknya telah meminta Manchester United untuk membatalkan registrasinya di klub. Langkah itu disebut membuat United "terkejut" dan "nyaris tak ada presedennya", lapor Telegraph.

Gabriel bermain untuk United sejak usia 11 tahun dan mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan U18 musim lalu. Atas pencapaian itu, ia terpilih sebagai pemain terbaik Premier League U18. Pada Agustus, ia juga menjalani debut profesionalnya dan menjadi pemain United termuda dalam sejarah klub di tim utama.