Pembersihan menyeluruh dengan pendapatan rekor: Manchester City tunjukkan wajah baru di bursa transfer

Pembicaraan selalu berkisar tentang dana besar yang dikeluarkan Manchester City untuk perekrutan pemain. Setelah pengeluaran transfer melampaui dua miliar euro selama satu dekade Pep Guardiola menukangi The Citizens, kini dimulailah era Enzo Maresca.

Pada musim panas ini saja, klub Inggris tersebut mungkin akan merampungkan tiga dari empat transfer terbesar dalam sejarahnya. Selain 137 juta euro yang telah dibayarkan untuk Elliot Anderson dan 100 juta euro yang disepakati untuk Ayyoub Bouaddi, klub itu juga mungkin akan menambahkan 140 juta euro yang diminta Chelsea sebagai imbalan atas Enzo Fernandez.

Namun, menurut surat kabar Spanyol "AS", hal yang tidak banyak diperbincangkan, dan sungguh menarik perhatian, adalah kepiawaian Manchester City dalam menjual para pemainnya. Menjelang tahun 2026, klub tersebut akan meraih lebih dari 100 juta euro dari penjualan pemain selama lima musim panas berturut-turut, sebuah pencapaian bersejarah dari segala sisi.

Man City meraih pendapatan dari penjualan pemainnya sebesar 162 juta euro pada musim 2022-2023, kemudian 139 juta euro pada 2023-2024, lalu pada musim berikutnya meraih 152 juta euro, dan pada 2025-2026 meraih pendapatan sebesar 107 juta euro. Adapun pada musim ini, hingga kini klub itu telah meraih angka yang sangat besar, yakni 307 juta euro.

Sementara kepergian legenda-legenda klub seperti Rodri Hernandez dan Bernardo Silva menuntut proses pembangunan ulang secara menyeluruh, dewan direksi City menunjukkan kedermawanan yang besar untuk memastikan diperolehnya transfer-transfer terbaik selama sisa periode bursa transfer musim panas.

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Dengan resmi rampungnya transfer penjualan Savinho, yang pindah ke markas Tottenham Hotspur dengan nilai 88 juta euro ditambah 12 juta euro lainnya sebagai bonus, total pendapatan Manchester City melampaui 300 juta euro pada musim panas ini.

Terlepas dari investasi awal, klub tersebut mengumpulkan dana besar dari penjualan peraih Ballon d'Or 2024, Rodri (60 juta euro + 16,5 juta euro sebagai bonus), Tijjani Reijnders (61 juta euro), dan James Trafford (47 juta euro). Dengan demikian, total yang dikumpulkan klub, termasuk bonus, mencapai 307 juta euro.

Pendapatan Manchester City diperkirakan akan meningkat secara signifikan setelah klub mengumumkan penjualan Nico Gonzalez, yang akan bergabung dengan Newcastle dengan nilai 58 juta euro (mencakup biaya tetap dan variabel - di mana klub itu membayar nilai klausul pelepasan sebesar 60 juta euro kepada Porto pada Januari 2025), dan Omar Marmoush, yang akan menyusul Savinho dalam petualangannya bersama Tottenham di London utara dengan nilai berkisar antara 50 dan 60 juta euro.

Dengan total nilai ini, yang berkisar antara 58 dan 70 juta euro, total pendapatan transfer City akan mencapai lebih dari 400 juta euro, sebuah angka bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Di samping Bernardo Silva dan Rodri, sejumlah pemain lain juga telah meninggalkan Manchester City, seperti John Stones, Nathan Ake, dan Manuel Akanji.

Saat ini, dari tim yang memenangi gelar Liga Champions pada tahun 2023, hanya tersisa Erling Haaland dan Ruben Dias, serta Jack Grealish yang tampaknya juga akan segera pergi.