Pembersihan besar-besaran... Real Madrid menawarkkan 4 pemain untuk dijual

Real Madrid bersiap melakukan perombakan besar-besaran dalam skuadnya selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, dengan memasukkan 4 pemain ke dalam daftar pemain yang akan dijual guna mengumpulkan dana antara 135 hingga 150 juta euro untuk membiayai transfer baru yang diminta oleh pelatih José Mourinho, langkah yang mencerminkan keinginan Presiden Florentino Pérez untuk merestrukturisasi tim secara radikal.

Situs “Defensa Central” yang dekat dengan klub Kerajaan tersebut mengungkapkan bahwa Real Madrid berupaya menjual Raúl Asensio, Fran García, dan Camavinga, dan Gonzalo García, setelah sebelumnya berhasil meraup jutaan euro dari transfer Nico Baz, sebagai bagian dari rencana ambisius untuk menginvestasikan kembali dana tersebut guna mendatangkan bek tengah kelas atas dan gelandang kreatif, tanpa mengesampingkan kemungkinan merekrut penyerang baru.

Proses perombakan ini secara resmi dimulai pada Jumat kemarin dengan hengkangnya Dani Ceballos setelah kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontraknya; klub lebih memilih melepaskan gajinya dan melepasnya tanpa kompensasi finansial, sebagai langkah lanjutan setelah kepergian David Alaba dan Dani Carvajal sebelumnya.

Real Madrid memperkirakan nilai Raul Asensio, lulusan akademi asal Kepulauan Canary, sekitar 25 juta euro, meskipun transfernya dianggap sebagai salah satu kesepakatan yang paling rumit mengingat gajinya yang tinggi setelah perpanjangan kontraknya baru-baru ini, terutama setelah Mourinho secara terbuka memberitahunya bahwa ia tidak termasuk dalam rencana masa depannya.

Sedangkan Fran García, yang nilainya diperkirakan klub sebesar 20 juta euro, menghadapi situasi serupa meskipun gajinya sedikit lebih rendah, sementara masalah dengan Camavinga terletak pada dua hal: Penolakan pemain asal Prancis itu untuk hengkang dan gajinya yang sangat tinggi, yang menjadi hambatan bagi banyak klub yang tertarik, mengingat klub memperkirakan nilainya sekitar 50 juta euro.

Sebaliknya, Gonzalo García dianggap sebagai yang paling mungkin hengkang di antara keempat pemain tersebut, karena ia telah menerima tawaran konkret dan gajinya relatif rendah, sementara Real Madrid memperkirakan nilainya sekitar 40 juta euro, meskipun kepergiannya belum pasti seperti halnya pemain lain yang ingin dilepas Mourinho dengan segala cara.

Pérez menyadari bahwa ia harus melepas para pemain ini untuk terus memperbaiki tim demi memuaskan Mourinho, namun kepergian tiga lulusan akademi tersebut menjadi tantangan besar dalam menyusun skuad akhir, terutama dengan semakin dekatnya penutupan bursa transfer yang hanya tinggal dua bulan lagi.