Pemberontakan Valverde dan Tuduhan terhadap Bielsa... Permintaan dari Arab Saudi Memanaskan Suasana di Kamp Latihan Uruguay Jelang Laga Melawan Spanyol

Beberapa jam terakhir ini diwarnai dengan peristiwa-peristiwa menegangkan di markas tim nasional Uruguay, menjelang pertandingan penentu melawan Spanyol di Piala Dunia.

Timnas Uruguay akan berhadapan dengan timnas Spanyol pada Sabtu dini hari, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Beberapa jam sebelum pertandingan, surat kabar Prancis "L'Équipe" mengungkap krisis besar di dalam kamp tim, setelah para pemimpin tim, terutama Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, dan Manuel Ogarti, memimpin protes terhadap pelatih asal Argentina, Marcelo Bielsa.

Para pemimpin “La Celeste” mengadakan pertemuan dengan pelatih asal Argentina tersebut, terkait metode latihan yang diterapkannya, karena mereka menilai hal itu menyebabkan kelelahan dan cedera pada para pemain tim nasional, serta menghalangi mereka untuk bertanding dalam kondisi prima.

Di sisi lain, para pemain meminta Bielsa untuk mengandalkan pertahanan rendah saat menghadapi Spanyol, serta hanya memanfaatkan bola-bola pantul di lini serang, karena mereka menilai itu adalah taktik yang paling tepat untuk pertandingan tersebut.

Yang anehnya, tim nasional Saudi juga menerapkan strategi yang sama saat menghadapi juara Eropa tersebut, namun mereka justru menelan kekalahan telak 4-0, berbeda dengan pertandingan melawan Uruguay yang berakhir imbang 1-1, setelah mereka lebih dulu melancarkan serangan pada babak pertama.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa rapat tersebut berlangsung selama 48 menit, dan hal itu memicu kemarahan Bielsa, hingga ia menuduh beberapa anggota tim nasional berusaha memicu pemecatannya dari jabatannya.

Suasana tersebut muncul di saat timnas Uruguay sangat membutuhkan kemenangan untuk memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil akhir peringkat tim-tim yang menempati posisi ketiga di grup-grup lainnya.

Timnas Uruguay saat ini berada di peringkat kedua Grup H, sejajar dengan Cape Verde, dengan selisih dua poin di belakang Spanyol yang memimpin klasemen, dan satu poin di atas timnas Arab Saudi yang menempati peringkat keempat.