Konfederasi Sepak Bola Eropa menolak penerapan keputusan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", di mana para pejabat perwasitan dari 55 federasi nasional Eropa dan UEFA menyepakati serangkaian pedoman bersama untuk musim 2026/27 dengan tujuan menyeragamkan penafsiran hukum permainan, menambah waktu efektif pertandingan, dan menjamin penggunaan sistem asisten wasit video (VAR) yang lebih terbatas dan konsisten.

Menurut surat kabar "Marca", pertemuan itu digelar di markas Konfederasi Sepak Bola Eropa di Nyon, dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB). Tujuannya adalah menganalisis perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan pada hukum permainan sebagai persiapan menghadapi musim mendatang.

Kesepakatan yang dicapai ini muncul setelah Piala Dunia 2026 yang diwarnai oleh banyak kontroversi perwasitan, termasuk gol yang dianulir untuk Iran saat melawan Mesir setelah peninjauan offside yang panjang, atau penalti yang diberikan kepada Belgia saat melawan Senegal setelah intervensi teknologi asisten wasit video (VAR). Prosedur-prosedur ini kembali membuka perdebatan mengenai kapan teknologi asisten wasit video (VAR) harus bekerja dan berapa lama peninjauan harus berlangsung.

Salah satu isu utama pertemuan tersebut adalah pengoperasian teknologi asisten wasit video (VAR). Para peserta menyepakati perlunya memperkuat standar bersama terkait intervensi asisten wasit video, terutama setelah perubahan terbaru yang diberlakukan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB) pada protokolnya.

Peran utama teknologi video

Dalam hal ini, kembali ditegaskan bahwa teknologi asisten wasit video (VAR) hanya melakukan intervensi dalam kasus adanya kesalahan yang "jelas dan nyata" atau ketika wasit luput mengambil tindakan yang jelas.

Konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menegaskan bahwa sistem ini tidak dirancang untuk memimpin ulang pertandingan dari ruang video, melainkan untuk mendukung wasit utama, yang harus tetap menjadi pengambil keputusan utama.

Para pejabat perwasitan juga menyerukan agar peninjauan yang berkepanjangan di depan layar dibatasi, dengan alasan bahwa proses pemeriksaan yang terlalu lama sering kali menunjukkan bahwa keputusan awal tidak keliru secara jelas.

Selain itu, dicapai kesepakatan untuk menerapkan standar seragam dalam kasus-kasus identifikasi identitas pemain, menyusul klarifikasi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB).

Di antara kesepakatan lain yang dicapai adalah dukungan bulat terhadap reformasi yang disahkan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB) untuk memerangi pemborosan waktu dan mempercepat dimulainya kembali permainan.

Prosedur-prosedur ini secara khusus berdampak pada tindakan seperti tendangan gawang, lemparan ke dalam, pergantian pemain, dan penghentian akibat cedera.

Menurut Konfederasi Sepak Bola Eropa, para wasit akan menerima instruksi untuk menerapkan ketentuan-ketentuan baru ini "secara tegas dan konsisten" di seluruh kompetisi nasional dan internasional, dengan tujuan menambah waktu efektif ketika bola berada dalam permainan dan mengurangi penundaan yang tidak perlu.

Hubungan antara wasit dan pemain

Pertemuan tersebut juga membahas hubungan antara wasit dan pemain. Konfederasi Sepak Bola Eropa dan federasi-federasi nasional sepakat untuk memperkuat protokol komunikasi antara kapten tim dan wasit, sebuah formula yang terinspirasi dari model yang dikembangkan selama Piala Eropa 2024 dengan tujuan meningkatkan rasa hormat terhadap wasit dan mengurangi protes di lapangan.

Konfederasi Sepak Bola Eropa juga mengumumkan bahwa dalam beberapa pekan mendatang mereka akan mengungkap langkah-langkah dan inisiatif baru yang bertujuan memudahkan penerapan seragam hukum permainan dan protokol teknologi asisten wasit video (VAR) di seluruh kompetisi sepak bola Eropa.