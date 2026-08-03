Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" tengah melewati periode gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berakhirnya Piala Dunia 2026. Hal itu terlihat jelas dalam kegagalan peluncuran perusahaan komersial ambisius yang diandalkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meraih pemasukan finansial yang besar, sehingga mendorong sejumlah pegawai organisasi tersebut untuk secara terbuka menuntut perubahan dalam kepemimpinan federasi internasional itu.

Kanal RMC Sport Prancis, dalam laporan investigasi yang dipublikasikan pada hari Senin ini, mengungkap kesaksian eksklusif sejumlah pegawai FIFA yang meminta identitas mereka tidak diungkap demi mempertahankan pekerjaan mereka. Mereka menyatakan kekhawatiran mendalam atas situasi saat ini yang dialami badan olahraga terbesar di dunia itu, di tengah dampak dari kegagalan proyek komersial yang belum lama ini diungkap oleh surat kabar Inggris "The Times".

Fakta Krisis

Para pegawai organisasi itu, baik pegawai bergaji tetap maupun pekerja lepas, mengikuti situasi genting ini dengan kekhawatiran yang besar, terlebih karena mereka adalah para pahlawan tak dikenal yang memastikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 berlangsung tepat waktu dengan kesuksesan besar, meski menghadapi tantangan logistik yang luar biasa dalam turnamen yang digelar di 3 negara (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada) untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia.

Para pegawai ini tersebar di berbagai penjuru dunia untuk meliput beragam kegiatan organisasi tersebut, selain kantor-kantornya yang tersebar di banyak benua. Mereka mengikuti dengan penuh kekhawatiran apa yang diungkap surat kabar Inggris "The Times" mengenai proyek komersial FIFA yang diusulkan, serta gempar media dan politik besar yang menyusulnya di tingkat domestik maupun internasional.

Skala Krisis Internal

Kanal RMC Sport Prancis telah menghimpun kesaksian eksklusif dari sejumlah besar pegawai, dengan syarat identitas mereka tidak diungkap demi mempertahankan pekerjaan dan masa depan profesional mereka, untuk menjajaki opini umum di dalam badan olahraga terbesar di dunia ini, dalam upaya memahami skala krisis sebenarnya yang mengguncang federasi internasional tersebut.

Kesaksian tersebut mengungkap adanya ketidakpuasan yang meluas di kalangan pegawai terhadap kepemimpinan Infantino, terutama setelah kegagalan proyek komersial yang seharusnya mendatangkan pemasukan finansial besar bagi federasi internasional itu, namun berubah menjadi skandal manajerial dan finansial yang memicu kritik tajam dari federasi-federasi konfederasi dan nasional.

Tuntutan Terbuka untuk Pergantian Kepemimpinan

Dalam perkembangan yang mencolok, sebagian pegawai mulai menuntut secara terbuka adanya perubahan dalam kepemimpinan federasi internasional itu, dengan menganggap bahwa Infantino telah kehilangan arah pengelolaan yang bijak, dan kini mengambil keputusan secara individual tanpa berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait di dalam organisasi, yang berujung pada serangkaian kegagalan beruntun.

Salah seorang pejabat senior di FIFA menegaskan bahwa "situasi saat ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Organisasi sedang mengalami krisis kepercayaan yang nyata, dan para pegawai yang telah mengorbankan waktu dan tenaga mereka demi menyukseskan Piala Dunia merasa sangat frustrasi dengan cara berbagai urusan dikelola saat ini".

Kegagalan Proyek Komersial Memicu Krisis

Gejolak internal ini terjadi menyusul kegagalan peluncuran perusahaan komersial yang diidamkan Infantino untuk meraih pemasukan finansial besar melalui pemanfaatan merek dagang FIFA dalam berbagai proyek komersial, namun proyek tersebut menghadapi penolakan keras dari federasi-federasi konfederasi dan nasional, sehingga proyek itu dibekukan untuk sementara waktu.