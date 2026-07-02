Pemberontakan di Eropa... "UEFA" Menolak Penerapan Peraturan Piala Dunia 2026

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) menolak untuk mengadopsi pembaruan aturan wasit baru yang disetujui oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan mulai diterapkan pada Piala Dunia 2026, terutama aturan pengusiran pemain karena menutup mulut saat berbicara di lapangan.

UEFA menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa mereka akan terus menggunakan mekanisme internalnya sendiri dalam mengevaluasi situasi wasit, dan tidak akan menjatuhkan hukuman pengusiran otomatis kepada pemain hanya karena menutup mulut, meskipun aturan baru tersebut telah diterapkan di Piala Dunia dan mengakibatkan pengusiran Miguel Almirón serta Piero Hinkapi setelah intervensi teknologi video (VAR).

Aturan baru ini muncul setelah insiden yang melibatkan Gianluca Prestani dan Vinícius Júnior di Liga Champions, yang mendorong Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mengusulkan amandemen kepada Dewan IFAB (International Football Association Board), hingga akhirnya disahkan secara resmi.

Federasi kontinental tersebut menjelaskan bahwa wasit-wasitnya akan menangani setiap insiden secara terpisah, dengan menekankan bahwa “setiap upaya menyembunyikan komunikasi, jika dianggap sebagai perilaku tidak sportif,” dapat dikenai kartu kuning atau merah sesuai pertimbangan wasit, tanpa secara otomatis mengakibatkan pengusiran langsung. UEFA menambahkan bahwa hal tersebut tidak menghalangi dilakukannya penyelidikan atau pengambilan tindakan disiplin di kemudian hari jika diperlukan.

“UEFA” berpendapat bahwa gestur menutup mulut telah menjadi hal yang umum di kalangan pemain dan tidak memerlukan sanksi berat secara langsung, dengan mengutip insiden yang dialami Jude Bellingham yang melakukan gerakan serupa dalam pertandingan Inggris melawan Ghana tanpa dikeluarkan dari lapangan.

Selain itu, federasi tersebut menekankan bahwa, meskipun telah mengadopsi beberapa perubahan lain yang dikeluarkan oleh “IFAB”, mereka tidak akan menerapkan pengusiran otomatis terhadap pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes, dengan tetap memberikan ruang lingkup yang lebih luas kepada wasit untuk menilai situasi secara diskresioner, jauh dari sanksi otomatis yang mulai diterapkan oleh “FIFA” pada Piala Dunia 2026.