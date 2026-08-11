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Enzo Millot 2025-26Getty

Diterjemahkan oleh

Pemberontakan di Al Ahly: Milot Tolak Keputusan Manajemen dan Hambat Rencana "Al Raqi"

Transfers
E. Millot
Al Ahli
Al Diriyah
Saudi Pro League
Prancis
Arab Saudi

Bagaimana dengan negosiasi Diriyah?

Laporan media Saudi mengungkap nasib kepindahan pemain Al-Ahli, Enzo Millot, dari tim menuju barisan Al-Diriyah selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, di tengah kaitan nama pemain tersebut dengan kepergiannya dari klub.

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Surat kabar Saudi "Al-Yaum" mengutip sumber-sumber dekat klub Al-Ahli: "bahwa Enzo Millot untuk saat ini menolak ide meninggalkan barisan tim dan pindah ke barisan Al-Diriyah, di mana pemain tersebut bersikeras untuk melanjutkan bersama tim selama musim mendatang secara resmi".

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Para petinggi klub Al-Ahli bersikeras agar Enzo Millot keluar dari barisan tim selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, atas keinginan pelatih tim serta manajemen olahraga klub.

Manajemen Al-Ahli berharap dapat memperkuat barisan tim dengan lebih dari satu transfer sebelum penutupan bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, guna memperkuat barisan tim sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Menurut surat kabar Saudi "Ar-Riyadiyah", manajemen klub Al-Diriyah telah mencapai kesepakatan dengan pihak Al-Ahli terkait kepindahan Millot ke barisan tim yang baru saja promosi ke Liga Roshn tersebut, dengan status pinjaman hingga akhir musim baru.

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Millot bergabung dengan Al-Ahli pada awal musim lalu dari klub Jerman, Stuttgart, setelah Jaissle bersikeras untuk merekrutnya, di mana pelatih Jerman itu menilai pemain Prancis tersebut sebagai tambahan penting bagi lini tengah tim serta kemampuannya dalam menerapkan gagasan taktisnya.

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