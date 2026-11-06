Real Madrid berada di ambang menuntaskan transfer luar biasa yang telah menyita perhatian para direktur teknik di klub-klub besar Eropa, setelah mendekati kesepakatan untuk merekrut talenta muda asal Inggris JJ Gabriel, yang berusia 16 tahun, dalam sebuah transfer yang kini hanya tinggal menunggu waktu.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Real Madrid berhasil mengungguli sejumlah klub besar Eropa, seperti Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, dan Barcelona, yang menghubungi lingkungan terdekat pemain berbakat tersebut setelah ia memutuskan hengkang dari Manchester United.

Kepergian Gabriel dari Stadion Old Trafford memicu ketertarikan sejumlah raksasa Eropa, yang terpukau oleh bakat pemain tersebut setelah ia berhasil memecahkan banyak rekor yang terkait dengan usia muda dalam sepak bola Inggris.

Meski terdapat kontroversi yang mengiringi kepergiannya dari Manchester United, serta kehebohan yang muncul terkait lingkungan terdekat pemain, hal itu tidak memengaruhi ketertarikan Real Madrid, yang berada di posisi terdepan sejak awal untuk merampungkan transfer tersebut, dengan memanfaatkan kemampuan teknis yang besar dari pemain yang telah membela timnas Inggris di semua kelompok usia, dan mencetak hat-trick pada penampilan perdananya di Liga Champions Junior pada musim ini.

Gabriel menginjak usia 16 tahun pada 6 Oktober lalu, usia yang memungkinkan dimulainya prosedur rumit untuk mengakhiri keterikatannya dengan Manchester United, klub yang ia masuki pada 2022 setelah melewati akademi Chelsea, Arsenal, dan West Ham United.

Pemain tersebut belum melewati usia 11 tahun ketika ia menjelma menjadi fenomena yang tersebar luas berkat keterampilannya yang luar biasa dalam mengolah bola, di mana ia mampu melakukan ribuan sentuhan tanpa menjatuhkan bola ke tanah meski usianya masih sangat muda, sebelum perkembangannya di Manchester menegaskan bahwa ia melaju sesuai ekspektasi.

Tahun 2025 menyaksikan penampilan perdana Gabriel bersama tim Manchester United U-18, ketika ia berusia 14 tahun, di mana ia mencetak dua gol ke gawang Leeds United, sehingga menjadi pemain termuda yang mengenakan kostum tim tersebut dalam sejarah klub.

Pada musim berikutnya, ia mencetak 26 gol dalam 29 pertandingan, dan meraih penghargaan pemain terbaik U-18 di Liga Primer Inggris.

Adapun pada 2026, ia mengawali keikutsertaannya di Liga Champions Junior dengan mencetak hat-trick ke gawang Sabah, serta Ruben Amorim memberinya kesempatan berlatih bersama tim utama, sebelum Michael Carrick menurunkannya untuk pertama kali dalam sebuah pertandingan uji coba selama periode persiapan musim baru, melawan Atletico Madrid di ibu kota Swedia, Stockholm.

Tidak adanya kesinambungan dalam memperoleh kesempatan bersama tim utama merupakan alasan utama yang dijadikan dasar oleh ayahnya, Joe Okerowel, untuk membenarkan keputusan pemain tersebut hengkang dari Manchester United.

Ayahnya pernah bermain sepak bola di level profesional sebagai pemain bertahan, bukan penyerang seperti putranya, namun ia menjadi arsitek utama perjalanan karier Gabriel, mulai dari mengganti namanya menjadi nama yang lebih mudah dipasarkan, hingga menandatangani kontrak sponsor dengan perusahaan Nike ketika ia baru berusia 14 tahun, sebuah kontrak yang dianggap bahkan lebih menguntungkan daripada kesepakatan yang dibuat perusahaan Amerika tersebut sebelumnya dengan bintang Brasil Neymar ketika ia masih remaja.

Selain ayahnya, agen Ali Barat memainkan peran penting dalam merancang arah perjalanan karier Gabriel, sebab ia merupakan pendiri agensi "Epic Sports", dan ia juga dikenal baik di lingkungan Stadion Santiago Bernabeu, setelah menangani transfer Denzel Dumfries ke Real Madrid pada musim panas lalu.

Dengan mendekatnya waktu ulang tahunnya yang keenam belas, Gabriel mengajukan permohonan resmi untuk meninggalkan Manchester United pada September lalu. Selama beberapa pekan terakhir, pemain tersebut berlatih di Spanyol di bawah bimbingan seorang pelatih khusus, menunggu rampungnya kepindahannya ke Real Madrid, sebuah transfer yang kini tidak terpisahkan dari pengumuman resmi selain tanda tangan.

Manchester United diperkirakan akan menerima jumlah terbatas sebagai kompensasi atas hak pembinaan pemain, di tengah perkiraan yang menunjukkan hanya sekitar 300 ribu pound sterling, sementara para petinggi klub Inggris itu merasakan penyesalan mendalam akibat kehilangan talenta yang oleh banyak pihak diprediksi nilai masa depannya akan melampaui 100 juta euro.

Gabriel akan memulai perjalanan kariernya bersama tim Real Madrid Castilla, dengan berada di bawah bimbingan Jose Mourinho dan staf pendampingnya.

Rencananya adalah mempersiapkan kepindahannya ke tim utama secara lebih mulus, serta menghindari gejolak yang mengiringi kepergiannya dari Manchester United.

Pemberitahuan resmi

Dalam konteks yang sama, Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Kepindahan JJ Gabriel ke Real Madrid telah semakin dekat, di mana manajemen agen talenta berusia 16 tahun itu telah memberi tahu semua klub yang berminat mengenai keputusan finalnya".

Ia menambahkan: "Pemberitahuan resmi disampaikan kepada klub-klub besar yang berupaya merekrutnya, bahwa Gabriel tidak menginginkan apa pun selain pindah ke Real Madrid, bersamaan dengan pemberian sentuhan akhir pada poin-poin kesepakatan. Perampungan transfer itu kini telah sangat dekat".