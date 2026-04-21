Pembelian mahal yang mengecewakan dari Ajax menimbulkan kekecewaan besar di klub barunya

Carlos Forbs tidak lagi berada dalam posisi yang baik di Club Brugge. Media Belgia, Het Laatste Nieuws, menerbitkan sebuah analisis mengenai sang penyerang, yang membahas situasinya secara mendetail.

Forbs didatangkan ke Ajax pada tahun 2023 oleh direktur teknis saat itu, Sven Mislintat, dengan biaya empat belas juta euro. Pria asal Jerman itu memboyongnya dari akademi muda Manchester City.

Namun, penyerang asal Portugal ini sama sekali tidak menonjol di Ajax. Musim panas lalu, ia pindah ke Club Brugge dengan nilai transfer enam juta euro, setelah musim sebelumnya dipinjamkan ke Wolverhampton Wanderers.

Di Belgia, ia tampaknya benar-benar menemukan ritmenya. Ia memulai dengan gemilang dengan mencetak dua gol dan memberikan dua assist dalam delapan pertandingan liga pertamanya. Di Liga Champions pun ia tampil sangat impresif.

Forbs langsung memberikan assist dalam laga perdananya di kompetisi bergengsi tersebut. Beberapa pertandingan kemudian, ia tampil gemilang melawan FC Barcelona. Ia mencetak dua gol dan memberikan satu assist saat menghadapi tim Catalan itu (3-3).

Namun, setelah jeda musim dingin, performa pemain internasional Portugal ini menurun drastis. Di Belgia, orang-orang kini menyebutnya sebagai ‘The Curious Case of Carlos’.

HLN menganalisis statistiknya. “Sebagai penggemar sepak bola, Anda akan menghela napas. Sebagai pendukung, pelatih, anggota dewan, atau rekan setim, Anda akan sangat kesal. Catatan melawan Union, meskipun ada 41 sentuhan bola: xG (gol yang diharapkan) sebesar 0,05 dan xA (assist yang diharapkan) sebesar 0,07. Jika dilihat dari gambaran musimnya secara keseluruhan: jelas tidak cukup baik.”

Sejak Liga Pro Belgia memasuki fase terakhir, Forbs belum mencetak gol atau assist. Club Brugge kini tertinggal empat poin dari Union Sint-Gillis. Masih ada lima pertandingan yang harus dimainkan.