Pembelaan kontroversial dari komite perangkat pertandingan soal Arda Guler yang tidak dikartu merah saat melawan Sevilla

Komite Teknik Perwasitan di Spanyol mengakhiri polemik seputar tuntutan Sevilla agar pemain Real Madrid asal Turki, Arda Guler, dikartu merah dalam duel kedua tim yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 4-1 di Stadion Santiago Bernabeu, setelah insiden benturannya dengan Peque pada menit ke-24 memicu protes dari kubu klub Andalusia tersebut.

Jurnalis Hector Gonzalez menyebut, melalui radio "Cadena SER", bahwa Komite Teknik Perwasitan tidak membuka penyelidikan tambahan atas insiden tersebut karena tidak adanya bukti konklusif yang membuktikan Guler melakukan tindakan kasar yang layak diganjar kartu merah, meski Sevilla bersikeras bahwa pemain Real Madrid itu melayangkan sikutan ke arah lawannya.

Guler dan Peque terlibat perselisihan saat Real Madrid melakukan serangan, ketika pemain Sevilla itu menahan lawannya, sebelum pemain Turki tersebut merespons dengan tangan kirinya. Video Assistant Referee (VAR) tidak turun tangan untuk meninjau insiden itu, dan wasit Mateo Busquets Ferrer juga tidak menilai adanya pelanggaran yang pantas dihukum.

Gonzalez mengutip sumber-sumber perwasitan yang menyatakan bahwa teknologi video bergantung pada kamera yang digunakan dalam produksi televisi, dan menjelaskan bahwa tidak adanya intervensi disebabkan oleh ketiadaan bukti jelas yang memungkinkan insiden itu dibuktikan secara konklusif.

Sebelumnya, pemain Sevilla Kike Salas memprotes tidak diberikannya kartu merah kepada Guler saat berbicara dengan jaringan "Movistar" di antara dua babak, sementara Luis Garcia, pelatih kepala klub Andalusia itu, kembali menyampaikan protesnya dalam konferensi pers usai pertandingan.

Garcia mengatakan bahwa timnya seharusnya bermain melawan 10 pemain, dan menilai insiden tersebut layak diganjar kartu merah, di saat keputusan wasit itu memicu perdebatan luas setelah kekalahan berat tersebut.

Mourinho minta para pengkritik tunjukkan bukti

Di sisi lain, Jose Mourinho, pelatih kepala Real Madrid, menolak terbawa arus tuduhan yang dilayangkan kepada Guler, dengan menegaskan bahwa ia tidak melihat bukti gambar yang jelas yang membuktikan pemainnya melakukan pelanggaran yang layak diganjar kartu merah.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan bahwa ia telah meminta orang-orang di sekitarnya, termasuk anggota staf kepelatihannya, untuk memberikan gambar yang menjadi dasar para pengkritik pemain tersebut, namun ia tidak menemukan satu pun tayangan jelas yang menguatkan apa yang diperbincangkan soal insiden itu.

Mourinho menambahkan bahwa ia tidak akan ragu mengakui adanya kesalahan yang menguntungkan timnya apabila muncul bukti yang jelas, namun ia menegaskan bahwa ia tidak bisa menilai sebuah insiden yang ia tidak melihat buktinya, sembari mempertanyakan mengapa fokus tertuju pada sebuah insiden yang tidak memiliki bukti yang menentukan.