Pembawa acara TV Amerika menjadi sorotan setelah melontarkan komentar 'yang tidak dipikirkan matang-matang' mengenai lawan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia

Pembawa acara ABC7, Abigail Valez, telah meminta maaf setelah mendapat banyak kritik akibat komentar yang ia sampaikan mengenai Bosnia dan Herzegovina, lawan Amerika berikutnya di Piala Dunia.

Pada 2 Juli, Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina akan bertanding. Alasan yang cukup bagi Velez untuk memanaskan suasana. Namun, akibat ucapan provokatifnya, ia akhirnya membuat pernyataan tentang negara Eropa Timur tersebut yang tidak diterima dengan baik.

"Saya tidak bisa menunjukkan letaknya di peta," kata Velez dalam siaran langsung. "Saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Bosnia, dan saya juga tidak ingin tahu. Karena Tim AS sudah kembali, dan kami lebih baik dari sebelumnya."

"Itu akan terjadi Rabu depan. Bersiaplah, Bosnia, karena kalian tidak menginginkannya. Kalian tidak menginginkannya seperti ini. Tapi kalian tetap akan mendapatkannya," kata Velez.

Komentar mengenai letak geografis tersebut tidak diterima dengan baik, terutama mengingat sejarah negara tersebut. Di X, sang pembawa acara pun harus menghadapi banyak kritik. Di antara tuntutan yang dilontarkan adalah pemecatan, serta tuduhan kurangnya pengetahuan umum dan ketidakmampuan melakukan riset yang memadai.

Akibatnya, sang pembawa acara merasa terpaksa untuk menanggapi dan menyampaikan permohonan maafnya melalui media sosial. “Dalam upaya yang gagal untuk membuat lelucon tentang Piala Dunia, saya telah melampaui batas dan membuat komentar yang tidak dipikirkan matang-matang selama siaran, yang ternyata tidak sensitif dan tidak pantas,” tulis Velez.

“Saya meminta maaf kepada masyarakat Bosnia dan tim sepak bola Bosnia. Piala Dunia seharusnya menjadi ajang persatuan antar-komunitas di seluruh dunia, dan komentar saya tidak mencerminkan semangat tersebut. Saya mengucapkan yang terbaik bagi semua tim dalam melanjutkan petualangan mereka di Piala Dunia.”