Pembantaian bersejarah... Barcelona menghancurkan Real Madrid dengan skor 12-0 di Liga Champions Wanita

Barcelona Wanita menegaskan dominasi mutlaknya dalam El Clásico Eropa, setelah menghujani gawang Real Madrid dengan enam gol tanpa balas pada Kamis malam, dalam leg kedua perempat final Liga Champions, dan memastikan lolos ke semifinal dengan agregat telak (12-2).

Kemenangan ini menjadi kelanjutan dari keunggulan tim Catalan yang telah mengamankan tempat di babak semifinal sejak leg pertama di Madrid, saat mereka menang 6-2, sebelum mengukuhkan keunggulan historisnya dengan penampilan dominan baru di kandang sendiri.

Berbeda dengan ketegangan dan persaingan sengit yang mewarnai laga-laga pria, pertandingan El Clásico di sepak bola wanita kini berjalan satu arah, di mana Barcelona terus mendominasi dengan selisih gol yang besar atas rival tradisionalnya.

Acara ini tidak hanya berlangsung di lapangan, tetapi juga merambah ke tribun penonton, di mana Stadion "Spotify Camp Nou" mencatat rekor kehadiran penonton sebanyak 60.067 orang, sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya musim ini, bahkan melebihi pertandingan tim utama pria.

Dengan kemenangan bersejarah ini, Barcelona melanjutkan perjalanan Eropa mereka dengan percaya diri menuju gelar juara, di mana mereka akan bertemu Bayern Munich di semifinal pada 25 April dan 2 Mei, dalam ujian baru bagi ambisi tim Catalan.

