Ultras Paris Saint-Germain, yang dikenal dengan koreografi rumit mereka, membentangkan spanduk raksasa sesaat sebelum sepak mula. Spanduk itu menampilkan pria bertopeng yang mengenakan jersey PSG sedang menggergaji lambang juara Spanyol dengan gergaji mesin, lengkap dengan cipratan darah besar. Di bawahnya, sebuah poster lain bertuliskan: "Pembantaian ala Paris".

Duel antara PSG dan Barca dianggap sebagai salah satu pertandingan paling spektakuler dalam fase liga Liga Champions musim ini. Pertandingan itu mempertemukan pemuncak klasemen saat ini dengan tim peringkat kedua.

Tim asal Prancis yang dilatih mantan pelatih Barca, Luis Enrique, menjadi favorit utama untuk kembali menjuarai Liga Champions setelah meraih gelar dalam dua kesempatan beruntun. PSG menegaskan status itu lewat kemenangan tandang 4-2 yang mengesankan atas ManCity pada pertandingan terakhir.

Namun, lawan mereka, Barcelona, datang ke tepi Sungai Seine dengan penuh percaya diri: tim asal Katalunya itu memenangi seluruh sepuluh pertandingan kompetitif mereka musim ini, dengan catatan gol 48-11.

Jalannya pertandingan sejak awal sudah memenuhi ekspektasi tinggi: PSG mendapat tiga peluang bagus dalam sepuluh menit pertama, sementara di sisi lain Anthony Gordon nyaris mendapat kesempatan menembak dari jarak dekat setelah menerima umpan Lamine Yamal.