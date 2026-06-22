Pembangunan stadion baru Manchester United semakin mendekati kenyataan: tonggak penting telah tercapai

Manchester United telah memperoleh sebagian besar lahan yang diperlukan untuk pembangunan stadion baru, demikian diumumkan klub melalui saluran resmi. Ini merupakan tonggak penting dalam visi jangka panjang untuk mentransformasi kawasan Old Trafford.

Klub asal Manchester ini berencana membangun stadion berkapasitas 100.000 penonton dalam waktu dekat. Stadion baru ini akan menjadi arena olahraga terbesar di Britania Raya.

“Stadion ini harus berfungsi sebagai katalisator bagi pembangunan kembali kawasan sekitarnya dan berkontribusi dalam menciptakan salah satu destinasi olahraga dan hiburan paling dinamis serta terkemuka di dunia,” demikian tertulis di situs web klub.

Klub telah mengambil alih lahan seluas 25 hektar, yang terletak sekitar 350 meter di sebelah barat laut stadion saat ini. Klub menyatakan akan melakukan dialog dengan perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh rencana ini untuk memberikan dukungan kepada mereka selama masa transisi.

Selain itu, proyek renovasi seluruh kawasan ini akan menghasilkan 15.000 unit hunian baru, menciptakan 48.000 lapangan kerja baru di tingkat lokal, dan 90.000 di tingkat nasional.

Collette Roche, yang bertanggung jawab atas pengembangan stadion, menjelaskan perkembangan seputar stadion baru tersebut di situs web. "Karena kami dapat membangun begitu dekat dengan Old Trafford, kami dapat melestarikan warisan, tradisi, dan ritual yang sangat penting bagi para penggemar kami."

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pendukung kami—dan bukan hanya untuk mereka—dalam membangun stadion kelas dunia, di mana suasana, keterjangkauan, dan aksesibilitas menjadi inti dari visi kami."

“Sangatlah penting bagi kami untuk memperoleh lahan yang tepat untuk stadion kandang baru kami, dan lahan yang telah kami beli ini memberikan kami panggung untuk mewujudkan stadion kelas dunia sejati yang menghormati masa lalu kami dan siap menyambut masa depan kami,” kata Roche.