Gempa administratif yang mengguncang tubuh Federasi Sepakbola Internasional tidak menghalangi sebuah tim nasional baru untuk menegaskan kesetiaannya terhadap turnamen-turnamen federasi tersebut, seraya menyatakan komitmennya untuk tetap ambil bagian kendati seruan boikot mulai bermunculan di cakrawala.

Federasi Sepakbola Kanada menegaskan, dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip kantor berita "Reuters", bahwa mereka akan tetap melangkah maju untuk berpartisipasi dalam turnamen Piala Dunia Wanita U-20 yang dijadwalkan berlangsung bulan depan di Polandia, seraya menekankan bahwa sikap mereka tidak mengalami perubahan apa pun.

Sikap Kanada ini melengkapi dua sikap serupa yang telah diumumkan oleh Prancis dan Selandia Baru, sebagai federasi-federasi pertama yang memecahkan situasi penantian sejak pemungutan suara bersejarah 55 federasi di Federasi Sepakbola Eropa "UEFA" secara aklamasi untuk mendukung boikot terhadap ajang-ajang FIFA.

Krisis ini meletus setelah sebuah usulan kontroversial yang diajukan oleh presiden FIFA Gianni Infantino untuk memisahkan hak-hak komersial Piala Dunia dan menjual 20% di antaranya kepada para investor swasta dengan imbalan 4,2 miliar dolar, sebelum ia kemudian menariknya kembali, sehingga menyulut krisis kepercayaan dengan Federasi Eropa.

Di sisi lain, Federasi Polandia selaku tuan rumah turnamen berupaya menebarkan ketenangan, dengan menegaskan dalam sebuah pernyataan kepada "Reuters" bahwa persiapan Piala Dunia muda ini berada dalam tahap-tahap akhir, dan bahwa mereka "belum menerima informasi apa pun mengenai kemungkinan mundurnya tim mana pun, dan kami yakin situasi saat ini akan segera terselesaikan".

Pernyataan itu menambahkan: "Bagi banyak dari para pemain muda ini, turnamen ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan karier mereka, dan kami berkomitmen untuk menghadirkan sebuah ajang yang layak bagi bakat-bakat mereka".

UEFA sebelumnya telah memperbarui ancaman boikotnya pekan lalu, dengan menyatakan bahwa mereka kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Infantino karena tidak terpenuhinya syarat-syarat reformasi, sementara partisipasi Amerika Serikat dalam turnamen yang diikuti 24 tim nasional itu masih besar kemungkinannya kendati federasinya memilih bungkam.

Turnamen-turnamen wanita menjadi pihak pertama yang terdampak dari konflik terbuka ini, di mana kalangan sepakbola menanti nasib Piala Dunia Junior Putri U-17 yang dijadwalkan di Maroko pada Oktober, bersamaan dengan tim-tim nasional Eropa yang menjalani kualifikasi Piala Dunia 2027 di Brasil.