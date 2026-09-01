Borussia Dortmund merespons cedera parah yang dialami rekrutan baru Giannis Konstantelias dan kini berada di ambang perekrutan Ethan Nwaneri dari Arsenal. Hal ini dilaporkan, antara lain, oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano.

Menurut laporan tersebut, kesepakatan lisan sudah tercapai, dengan pemain berusia 19 tahun itu disebut telah menyatakan pilihannya untuk pindah ke BVB pada malam menjelang deadline day, Selasa. Dortmund akan meminjam Nwaneri selama satu musim.

Die Schwarz-Gelben dengan demikian menemukan alternatif yang dicari untuk Konstantelias, yang mengalami robek ligamen krusiat di lutut kiri saat menang 2-0 pada laga pembuka Bundesliga melawan Hamburger SV dan karena itu akan absen selama setengah tahun.

BVB juga dikabarkan memburu talenta top dari Polandia dan Nick Woltemade

Pada Senin, portal Polandia Meczyki masih melaporkan bahwa BVB telah mencapai kesepakatan dengan Marcel Regula dari klub kasta tertinggi Polandia, Zaglebie Lubin.

Menurut laporan itu, Dortmund sudah cukup lama memantau pemain tim nasional U21 Polandia tersebut dan bahkan telah mengamatinya langsung di lokasi. Kepindahan ke klub divisi kedua Inggris, Burnley, baru-baru ini ditolak Regula menurut Meczyki, sementara selain BVB, Feyenoord Rotterdam juga telah menyatakan minat. Biaya transfer untuk youngster itu kabarnya akan berada di bawah €10 juta.

Namun, BVB tidak akan mendapatkan dua transfer sekaligus. Seperti dilaporkan Meczyki, Die Schwarzgelben membatalkan transfer tersebut karena peminjaman Nwaneri.

Selain Nwaneri dan Regula, BVB juga disebut sempat menanyakan Nick Woltemade kepada Newcastle United dalam pencarian pengganti Konstantelias. Namun, pemain tim nasional Jerman itu kabarnya akan menuju Juventus Turin dengan status pinjaman.

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