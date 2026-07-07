Pembakaran bendera Maroko dan penyerangan terhadap anak-anak memicu krisis diplomatik menjelang pertandingan melawan Prancis

Kegembiraan atas kemenangan tim nasional Maroko atas Kanada dengan skor 3-0 di babak 16 besar Piala Dunia 2026 belum sempat mereda, ketika jalan-jalan di pinggiran kota Saint-Denis, Prancis, berubah menjadi arena ketegangan yang berbahaya.

Saat para pendukung Maroko sedang merayakan, sekelompok pendukung Aljazair membakar bendera Maroko di depan umum, serta melontarkan hinaan verbal dan upaya intimidasi terhadap para wanita yang mengenakan kaos tim nasional bersama anak-anak mereka, dalam insiden yang digambarkan dalam pernyataan resmi sebagai “berbahaya dan memalukan”.

Insiden yang terekam dalam video-video yang tersebar luas di media sosial ini mendorong Kedutaan Besar Maroko di Paris untuk segera bertindak, dengan mengajukan pengaduan resmi atas tuduhan “penghinaan terhadap bendera dan hasutan kebencian”.

Rincian malam kelam di “Quartier Chemin”

Insiden tersebut terjadi di kawasan “Quartier Chemin”, yang terletak di antara kota Aubervilliers dan Pantin, setelah pertandingan antara Maroko dan Kanada berakhir.

Kedutaan Besar Maroko menjelaskan dalam pernyataan yang tegas: “Banyak laporan yang terverifikasi dan terkonfirmasi menunjukkan bahwa sejumlah orang merobek bendera Kerajaan Maroko dan membakarnya di depan umum, sambil meneriakkan slogan-slogan yang mengindikasikan asal-usul Aljazair mereka.”

Provokasi tersebut tidak berhenti pada pembakaran bendera. Pernyataan tersebut menambahkan: “Rekaman video lain menunjukkan para wanita yang mengenakan kaos tim nasional Maroko, bersama anak-anak kecil, menjadi sasaran hinaan verbal dan upaya intimidasi oleh orang-orang yang sama.”

Kedutaan Bertindak… Serta Seruan untuk Menjaga Ketenangan Menjelang Pertandingan Melawan Prancis

Di tengah meningkatnya ketegangan dan beredarnya rekaman yang memperlihatkan suporter Maroko berusaha membalas provokasi tersebut, misi diplomatik Maroko memilih jalur hukum dan upaya menenangkan situasi.

Pernyataan tersebut diakhiri dengan pesan yang jelas: “Perayaan olahraga harus tetap menjadi momen kegembiraan, persatuan, dan saling menghormati. Dalam keadaan apa pun, perayaan tersebut tidak boleh dieksploitasi atau dimanipulasi, atau digunakan sebagai dalih untuk penghinaan, provokasi, kata-kata kasar, perusakan, atau perilaku menjijikkan yang menargetkan suatu komunitas, kebangsaan, atau simbol negara.”

Eskalasi ini terjadi beberapa hari menjelang pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Maroko dan Prancis, pada Kamis mendatang di perempat final Piala Dunia 2026, di kota Foxborough dekat Boston, tepat pukul 10 malam waktu Prancis.