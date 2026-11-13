Pemandu bakat AC Milan di Belgia mengamati Union Saint-Gilloise: Sylla meyakinkan semua pihak, Zorgane juga dipantau

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Ada tiga pemain asal Belgia dalam skuad AC Milan (De Winter, Moreira, dan Saelemakers). Dari Belgia pula, sebuah paket hadiah yang tinggal dibuka bisa datang untuk Amorim pada Januari. AC Milan sudah berkemah di Saint Gilloise, sebuah munisipalitas di Belgia dengan 44.767 penduduk yang terletak di Wilayah Ibu Kota Brussel, untuk mengamati dua pemain dari dekat.

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Yang pertama, sosok yang paling diminati dan bisa segera menjadi target, bernama Massiré Sylla. Ia berusia 21 tahun, bermain untuk Union Saint-Gilloise, dan mengalami perkembangan teknik serta taktik yang pesat. Ia tiba di Belgia pada Januari lalu dengan nilai transfer sedikit di bawah dua juta euro dari klub kecil Norwegia, Lyn.

Dalam waktu singkat, ia menjadi sosok yang tak tergantikan dalam formasi tiga bek Union Saint-Gilloise: ia bermain sebagai bek tengah kiri meski kaki dominannya secara alami adalah kanan. Sangat kuat dalam duel satu lawan satu dan bola udara, pemain kelahiran 2005 itu mendapat panggilan pertamanya ke timnas Senegal: pelatih timnas Viera memanggilnya untuk menggantikan Mamadou Sarr yang cedera.

Tim pemandu bakat AC Milan telah lama memantaunya dan memberikan penilaian positif. Satu kelemahannya? Ia terkadang terlalu agresif sehingga bertindak berlebihan dan melakukan terlalu banyak pelanggaran. Namun, menurut Bobby Gardiner dan timnya, ia memiliki karakteristik yang tepat serta potensi untuk tampil baik bersama Ruben Amorim. Ia bukan prioritas utama, tetapi tetap menjadi pemain yang diminati: Union Saint-Gilloise lebih memilih menjualnya pada musim panas, tetapi sudah menyiapkan rancangan harga untuk Januari. Berapa? Harga awalnya 10 juta euro, dengan kemungkinan meningkat karena banyak klub dari Premier League dan Serie A tengah mencari informasi tentang pemain tersebut.

Di klub Belgia yang baru-baru ini menang atas Celta di Vigo dalam ajang Europa League itu, ada pemain lain yang menarik perhatian AC Milan: pemain timnas Aljazair, Adem Zorgane. Teknik dasarnya menonjol, kemampuannya mengatur permainan sangat baik, dan ia mampu bermain di beberapa posisi lini tengah: gelandang bertahan, gelandang tengah, dan terkadang sedikit lebih maju. Ia bukan lagi pemain yang sangat muda karena lahir pada 2006, dan aspek inilah yang menjadi bahan pertimbangan tim transfer AC Milan.