Pemandangan yang membuat Liverpool khawatir: Iraola ungkap jenis cedera Barcola

Liverpool mendapat suntikan moral yang kuat menjelang laga melawan Fulham di Liga Primer Inggris, setelah dipastikan bahwa pemain asal Prancis, Bradley Barcola, tidak mengalami cedera serius menyusul penggantiannya dari laga melawan Atletico Madrid di Liga Champions Eropa, Rabu, setelah bermain sekitar satu jam akibat nyeri otot.

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, menjelaskan dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat bahwa Barcola hanya mengalami kram otot, seraya menegaskan bahwa pemain tersebut akan menjalani evaluasi terakhir setelah latihan, namun ia seharusnya sudah siap tampil melawan Fulham jika segalanya berjalan normal.

Iraola mengatakan: "Barcola hanya mengalami kram otot. Kami perlu mengevaluasi kondisinya hari ini, tetapi tidak ada cedera. Ia seharusnya siap tampil jika segalanya berjalan baik."

Penampilan perdana Barcola bersama Liverpool di Liga Champions Eropa sempat terancam berubah menjadi malam yang sulit, setelah pemain yang bergabung dengan tim pada musim panas lalu dalam transfer bernilai lebih dari 140 juta euro itu terpaksa meninggalkan lapangan saat menghadapi Atletico Madrid, sebelum akhirnya diketahui bahwa masalahnya tidak lebih dari sekadar kram otot.

Dalam konteks lain, Iraola mengungkap perkembangan terbaru kondisi pemain asal Prancis, Hugo Ekitike, yang masih menjalani pemulihan dari robekan pada tendon Achilles kanan yang dideritanya April lalu saat menghadapi Paris Saint-Germain di leg kedua perempat final Liga Champions Eropa.

Pelatih itu menyinggung kemungkinan kembalinya Ekitike pada Januari mendatang, tetapi ia menekankan bahwa berbicara soal tanggal pasti masih terlalu dini, seiring pemain tersebut yang masih menjalani program rehabilitasi, seraya menjelaskan bahwa pendaftaran namanya dalam skuad Eropa Liverpool akan menjadi indikasi adanya peluang untuk memanfaatkan jasanya pada tahap-tahap akhir fase grup.

Liverpool menutup perjalanannya di fase liga Liga Champions Eropa dengan menghadapi Inter Milan di kandang lawan pada 19 Januari, sebelum menjamu Lens pada laga pamungkas tanggal 27 Januari.