Pemandangan mengerikan di langit New York... Asap kebakaran di Kanada mendahului final Piala Dunia

Langit kelabu dan kabut tebal menyambut rombongan tim nasional Spanyol saat tiba di New York, sebuah pemandangan yang disebabkan oleh gelombang asap kebakaran hutan yang datang dari Kanada, hanya 72 jam sebelum pertandingan final Piala Dunia 2026.

Pesawat-pesawat tim nasional Spanyol mendarat di Bandara Newark, New Jersey—kota tuan rumah final—di tengah suasana berkabut akibat lebih dari 800 kebakaran hutan yang melanda Provinsi Ontario dan wilayah-wilayah Kanada lainnya, yang dampaknya merambah hingga ke pantai timur Amerika Serikat.

Sampai saat ini, situasi tersebut belum secara resmi diklasifikasikan sebagai mengkhawatirkan, dan pihak berwenang setempat yakin kondisi cuaca akan membaik menjelang hari Minggu, saat pertandingan final digelar. Menurut laporan surat kabar “AS”, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hingga saat ini belum menghubungi rombongan tim nasional Spanyol, meskipun telah dipastikan adanya protokol yang siap diterapkan untuk menangani perkembangan apa pun yang mungkin memerlukan tindakan pencegahan.

Menurut CNN, kondisi diperkirakan mulai membaik mulai hari Jumat, namun kekhawatiran tetap ada. Indeks kualitas udara di wilayah tersebut mencapai 101, tingkat yang diklasifikasikan sebagai berbahaya bagi kelompok rentan, sementara penduduk lainnya diperkirakan tidak akan terpengaruh secara signifikan.

Fenomena ini mulai memengaruhi wilayah yang akan menjadi tuan rumah final sejak Rabu malam, akibat perubahan cuaca yang menyebabkan partikel asap turun ke permukaan bumi alih-alih tetap berada di lapisan atas seperti yang terjadi pada hari Selasa, sehingga kabut asap menyelimuti seluruh Kota New York.

Sampai saat ini belum ada peringatan resmi yang dikeluarkan, namun suasana waspada menyelimuti kalangan penyelenggara final, sambil menunggu perkembangan kualitas udara dalam beberapa jam ke depan.