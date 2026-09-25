Laporan sebuah surat kabar Inggris menjatuhkan bom yang mengguncang, memastikan bahwa komisi yudisial independen yang dibentuk oleh Liga Primer Inggris telah menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang ditujukan kepadanya, dalam skandal keuangan terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris.

Putusan mengejutkan ini datang setelah lebih dari tiga tahun penyelidikan rahasia yang berlarut-larut yang diluncurkan oleh Liga Primer Inggris pada Februari 2023, terkait dugaan manipulasi sistematis dalam laporan keuangan klub selama sembilan musim penuh.

Meski dakwaan tersebut sangat berat, nasib City masih menggantung, menurut "The Sun", karena klub diperkirakan akan segera mengajukan banding, sementara komisi belum mengeluarkan keputusannya soal sanksi, yang berkisar dari denda finansial yang sangat besar, hingga pengurangan poin yang bisa menyingkirkannya dari persaingan, sampai sanksi maksimal berupa pengusiran dan degradasi dari Liga Primer Inggris.

Seluruh proses di hadapan komisi, sesuai Pasal W.82 dari peraturan liga, tunduk pada kerahasiaan penuh dan digelar dalam sidang tertutup, dengan ketentuan bahwa keputusan akhir dan sanksi akan dipublikasikan secara resmi di situs web liga berdasarkan Pasal W.82.2.

Lalu, apa saja 115 dakwaan yang menjatuhkan sang juara Inggris?

Dokumen dakwaan mengungkapkan bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan satu pelanggaran, melainkan lima berkas korupsi finansial yang bercabang, membentang dari musim 2009/2010 hingga musim 2022/2023:

Pertama: dakwaan terbesar - menyesatkan liga terkait pendapatan yang sebenarnya (54 dakwaan)

Ini adalah inti dari kasus tersebut, di mana Liga Primer Inggris menuduh klub menyajikan informasi keuangan yang tidak akurat dan menyesatkan secara sengaja terkait pendapatan, kontrak sponsor, dan biaya operasional, selama 9 musim berturut-turut dari 2009 hingga 2018.

Pelanggaran ini mencakup pasal: B.13, C.71, C.72, E.3, E.4, E.11, E.12 dan lainnya, yang mewajibkan setiap klub untuk transparan sepenuhnya dalam anggaran mereka.

Kedua: skandal kontrak rahasia - menyembunyikan gaji pelatih dan pemain (14 dakwaan)

Klub dituduh menyembunyikan rincian lengkap gaji pelatih dan pemainnya dari pengawasan liga, melalui kontrak rahasia dan pembayaran yang tidak dilaporkan.

Gaji pelatih: pada periode 2009 hingga 2013, dan berkaitan dengan kontrak mantan pelatih Roberto Mancini, berdasarkan Pasal Q.7 dan P.7.

Gaji pemain: pada periode 2010 hingga 2016, di mana klub tidak mematuhi kewajiban mencantumkan rincian lengkap gaji para pemainnya dalam kontrak resmi yang diserahkan kepada liga, berdasarkan Pasal K.12, T.12, dan T.13.

Ketiga: pelanggaran aturan UEFA - Financial Fair Play (5 dakwaan)

City dituduh melanggar peraturan lisensi klub dan Financial Fair Play milik Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", di setiap musim dari 2013/14 hingga 2017/18, berdasarkan Pasal B.14.6 dan B.15.6. Ini adalah dakwaan yang sama yang pernah dijatuhkan hukuman di tingkat Eropa sebelumnya.

Keempat: melampaui batas profitabilitas dan keberlanjutan (7 dakwaan)

Yaitu aturan yang melarang klub mencatatkan kerugian yang melebihi batas yang diizinkan, di mana klub gagal mematuhi aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan PSR pada musim-musim dari 2015/16 hingga 2017/18, berdasarkan Pasal E.52 hingga E.60.

Kelima: menghalangi keadilan - tidak bekerja sama dengan penyelidikan (35 dakwaan)

Inilah yang paling serius secara moral, karena sejak Desember 2018 hingga hari ini, Liga Primer Inggris menuduh manajemen City menolak bekerja sama dan menghalangi penyelidikan serta tidak menyediakan dokumen dan informasi yang diminta dengan itikad baik, dalam 5 musim berturut-turut dari 2018/19 hingga 2022/23, berdasarkan Pasal B.15, B.16, W.1, W.2, W.15.

Liga menegaskan bahwa komisi-komisi yudisial sepenuhnya independen dari liga dan klub, dan anggotanya ditunjuk oleh Ketua Independen Badan Yudisial Liga Primer sesuai Pasal W.19, W.20, dan W.26, untuk menjamin integritas putusan.

Kini, bola berada di lapangan Manchester City. Di antara pernyataan banding yang dinanti, dan nasib gelar serta trofi yang dibangun selama 14 tahun yang kini dipertaruhkan, dunia sepak bola menanti kata akhir yang bisa menggambar ulang peta sepak bola Inggris secara keseluruhan.







