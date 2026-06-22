Pemain yang telah tampil dalam hampir 250 pertandingan untuk Ajax menolak perpanjangan kontrak dan tiba-tiba berstatus bebas transfer

Joël Veltman akan hengkang dari Brighton & Hove Albion, demikian diumumkan oleh Voetbal International pada Senin sore. Pemain yang telah 28 kali membela timnas Oranje ini pun dapat direkrut secara gratis pada musim panas ini.

Kontrak Veltman bersama Brighton akan berakhir musim panas ini. Bek kanan tersebut menerima tawaran perpanjangan kontrak dari klub, namun ia menolaknya. Ia ingin memulai petualangan baru.

Veltman, yang telah bermain dalam 246 pertandingan bersama Ajax, sangat ingin kembali ke klub asal Amsterdam tersebut, demikian dilaporkan Kokkie dari podcast Kale en Kokkie bulan lalu.

“Aku baru saja menelepon Joël. Rumor memang selalu ada, tapi sejauh ini belum ada kepastian apa pun. Ada satu klub yang paling dia inginkan, yaitu Ajax,” kata penggemar setia tersebut dalam podcast tersebut.

Akhir pekan lalu beredar rumor bahwa istri Veltman tidak ingin pindah ke Belanda, namun bek berusia 34 tahun itu langsung membantahnya di media sosial. “Dan saya pasti Sinterklaas,” tulisnya.

Veltman pun hengkang setelah enam tahun bersama Brighton. Untuk klub asal Inggris Selatan itu, ia telah tampil dalam 191 pertandingan. Ia mencetak lima gol dan memberikan tujuh assist.