'Pemain yang telah tampil dalam 215 pertandingan bersama Real Madrid kemungkinan akan bergabung dengan Liga Premier'

Eduardo Camavinga (23) kemungkinan akan hengkang dari Real Madrid pada musim panas mendatang, demikian dilaporkan MARCA. Liga Premier tampaknya menjadi tujuan yang paling masuk akal bagi pemain internasional Prancis tersebut.

Real Madrid mendatangkan Camavinga dari Stade Rennes pada musim panas 2021 dengan biaya 31 juta euro. Sejak itu, ia telah tampil dalam 215 pertandingan resmi.

Karena Camavinga lebih sering duduk di bangku cadangan daripada yang ia inginkan, ia mempertimbangkan untuk hengkang dari Madrid. Di saat yang sama, Los Blancos tidak lagi menganggapnya sebagai pemain yang tak tergantikan.

Hal ini terutama disebabkan karena Camavinga belum pernah benar-benar menembus tim utama setelah kepergian Toni Kroos dan Luka Modric. Di bawah berbagai pelatih, ia terutama digunakan sebagai pemain rotasi di berbagai posisi.

Real Madrid tidak terburu-buru untuk menjual Camavinga, tetapi terbuka untuk tawaran besar dari Liga Premier, demikian kabar dari Spanyol.

Paris Saint-Germain tampaknya bukan opsi saat ini, mengingat juara Liga Champions tersebut tidak membutuhkan gelandang.

Camavinga masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, nilainya setidaknya 50 juta euro.