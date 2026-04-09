Pemain yang telah tampil dalam 141 pertandingan bersama PSV sangat ingin kembali: 'Menurut saya itu luar biasa'

Érick Gutiérrez sangat ingin kembali ke PSV. Hal itu diungkapkan oleh gelandang berusia 30 tahun dari klub Meksiko Chivas dalam buku Viva Futbol karya jurnalis Jesper Langbroek.

Antara 2018 dan 2023, Gutiérrez tampil sebanyak 141 kali untuk PSV. Setelah itu, pemain yang telah 36 kali membela tim nasional ini kembali ke negara asalnya.

Gutiérrez yang berpengalaman masih terikat kontrak dengan Chivas hingga pertengahan 2027, namun ia sangat ingin kembali ke Eindhoven. “Menurut saya, akan luar biasa bisa bermain lagi untuk PSV selama beberapa tahun. Dengan semua pengalaman yang saya miliki sekarang, saya bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi klub daripada pada periode pertama saya.”

“Saat itu saya masih muda dan harus banyak belajar. Sekarang saya sudah lebih tua dan telah mengalami segalanya, tapi hasrat saya untuk meraih kesuksesan tidak hilang. Semoga dalam beberapa tahun ke depan ada kesempatan untuk kembali,” kata Gutiérrez.

Gutiérrez mengulangi keinginannya beberapa kali. “Saya memiliki waktu yang luar biasa di sana, begitu pula keluarga saya. Saya sangat ingin kembali. Jika klub membutuhkan saya, mereka tahu di mana mencariku.”

Sepanjang tahun kalender 2026, Gutiérrez tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan Chivas. Pemain asal Meksiko ini sedang berselisih dengan manajemen klub.

Selama periode pertamanya di PSV, Gutiérrez dua kali memenangkan piala. Ia juga meraih satu gelar Johan Cruijff Schaal.