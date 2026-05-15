Matthijs de Ligt tidak akan tampil di Piala Dunia

Matthijs de Ligt telah berhasil menjalani operasi punggung, demikian dilaporkan Manchester United di situs web klub. Akibatnya, bek berusia 26 tahun itu harus absen secara permanen dari Piala Dunia bersama tim nasional Belanda.

Manchester United mengumumkan pada hari Jumat bahwa operasi tersebut diperlukan untuk memastikan pemulihan bek asal Belanda itu berjalan ke arah yang benar. De Ligt telah lama mengalami masalah fisik dan telah menjalani rehabilitasi intensif selama beberapa bulan terakhir. Pada akhirnya, diputuskan bahwa operasi korektif adalah solusi terbaik untuk masalah yang terus berlanjut ini.

Untuk saat ini, De Ligt tidak bisa bermain. Manchester United memperkirakan bahwa pemain yang telah 52 kali membela timnas Belanda ini akan kembali siap bertanding pada fase awal musim 2026/27.

De Ligt justru memulai musim dengan sangat baik di Old Trafford. Bek tengah ini bermain penuh di setiap pertandingan Premier League hingga akhir November dan dalam waktu singkat menjadi pemain andalan dalam skuad Manchester United. De Ligt dinobatkan oleh para penggemar sebagai Pemain Terbaik Bulan November, namun tak lama setelah itu ia mengalami cedera.

Bek tersebut menanggapi sendiri berita seputar operasinya. “Sejak November, saya telah melakukan segala upaya. Saya telah memaksimalkan diri dalam setiap sesi latihan dan menjajaki semua kemungkinan untuk kembali melakukan hal yang paling saya sukai: bermain sepak bola,” kata De Ligt. “Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya selama masa sulit dalam karier saya.”

Meskipun menghadapi rintangan baru, De Ligt tetap optimis tentang masa depannya di Manchester United. “Saya tetap sama tekadnya untuk bermain bagi Manchester United dan secepat mungkin kembali ke lapangan untuk para pendukung kami yang luar biasa,” tutup sang bek.