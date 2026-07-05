Pemain yang telah 49 kali membela tim nasional (30 tahun) dari Bundesliga tiba-tiba bergabung dengan klub di divisi kedelapan Jerman

Niklas Süle akhirnya menunda pensiunnya. Bek tersebut telah menandatangani kontrak dengan SV Tiefenbach, yang berlaga di divisi kedelapan Jerman, demikian diumumkan klub tersebut melalui saluran resminya.

Pada bulan Mei tahun ini, Süle mengumumkan pensiun dari sepak bola. Pemain yang telah 49 kali membela tim nasional Jerman ini sering mengalami cedera lutut dan sudah merasa lelah dengan sepak bola level atas.

Süle sudah lama mempertimbangkan untuk menggantung sepatu sepak bolanya. Setelah beberapa minggu lalu, saat kalah dalam pertandingan liga melawan Hoffenheim (2-1), ia kembali mengalami cedera lutut, ia pun akhirnya mengambil keputusan akhir.

Kini, Süle memutuskan untuk tidak sepenuhnya berhenti sebagai pesepakbola. Bek berusia 30 tahun ini akan bermain untuk SV Tiefenbach, yang berkompetisi di divisi kedelapan.

Süle terutama dikenal karena masa baktinya di Borussia Dortmund. Ia total 77 kali mengenakan seragam Die Schwarzgelben. Dalam karier sepak bolanya yang sepenuhnya di Jerman, ia juga pernah bermain untuk Bayern München (114 pertandingan) dan Hoffenheim (108 pertandingan).