Teun Koopmeiners kemungkinan akan hengkang dari Juventus. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemain yang telah 27 kali membela timnas Belanda ini telah menerima beberapa tawaran, sementara kabarnya ada juga kesepakatan pertukaran pemain yang menarik dengan AS Roma yang sedang dibahas. Klub asal Roma tersebut juga dikabarkan tertarik pada Crysencio Summerville.

Koopmeiners sedang mengalami masa-masa sulit di Turin dan belum mampu membuktikan dirinya di musim keduanya. Gelandang ini jauh dari jaminan tempat di starting line-up, dan Juventus dilaporkan mempertimbangkan untuk melepas mantan pemain AZ ini, yang kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2029.

Menurut La Gazzetta, ada beberapa tawaran dari Turki yang diajukan untuk Koopmeiners. Namun, tawaran-tawaran tersebut tampaknya belum menarik bagi gelandang berusia 28 tahun itu. Surat kabar olahraga Italia tersebut memperkirakan bahwa gelandang tersebut lebih memilih untuk tetap bermain di Serie A.

Juventus melihat AS Roma sebagai solusi potensial. Klub asal Turin ini sangat ingin merekrut bek Evan N’Dicka dari Roma, namun kesulitan memenuhi harga yang diminta sekitar empat puluh juta euro. Oleh karena itu, Juventus mempertimbangkan untuk menjadikan Koopmeiners sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Bagi Koopmeiners, transfer ke Roma juga bisa menjadi pilihan yang menarik secara olahraga. Di ibu kota Italia, ia berpotensi bersatu kembali dengan Gian Piero Gasperini, pelatih yang membantunya berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik Serie A saat masih di Atalanta.

Sementara itu, surat kabar Italia tersebut sangat kritis terhadap masa Koopmeiners di Juventus. La Gazzetta bahkan menyebut pemain asal Belanda itu sebagai ‘salah satu kesepakatan terburuk dalam beberapa tahun terakhir’. Koopmeiners belum mampu membuktikan nilai transfernya yang mencapai 58 juta euro.

Sementara itu, Roma tidak hanya mengincar Koopmeiners. Crysencio Summerville juga secara tegas masuk dalam daftar incaran tim yang saat ini berada di peringkat kelima Serie A. Menurut La Gazzetta, Summerville dianggap sebagai kandidat yang realistis, terutama jika West Ham terdegradasi ke Championship. Selain Summerville, Antonio Nusa dari RB Leipzig dan Christos Tzolis dari Club Brugge juga disebut-sebut sebagai calon pemain baru untuk memperkuat lini serang Roma.