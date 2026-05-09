Pemain yang telah 22 kali membela tim nasional Belanda berpeluang melakukan transfer menguntungkan: 'Pembicaraan sedang berlangsung'

Belum jelas di mana Vincent Janssen akan bermain musim depan. Penyerang berusia 31 tahun itu bisa memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Royal Antwerp FC, tetapi juga diminati oleh klub-klub dari Amerika Serikat dan Timur Tengah. Hal itu dilaporkan oleh Gazet van Antwerpen.

Antwerp ingin mempertahankan Janssen. Kontrak penyerang tersebut akan berakhir musim panas ini, dan klub Belgia tersebut berencana memperpanjangnya selama dua tahun.

Jika Janssen juga setuju, ia harus menerima gaji yang jauh lebih rendah. Saat ini ia masih mendapatkan sekitar tiga juta euro bruto per tahun, belum termasuk bonus. Namun, gaji sebesar itu tidak lagi mampu dibayar oleh Antwerp saat ini.

Opsi lain bagi Janssen adalah pindah secara gratis. Kabarnya, sudah ada kontak dengan klub-klub dari Amerika Serikat dan Arab Saudi. Namun, klub mana saja yang dimaksud tidak disebutkan.

Menurut pelatih Joseph Oosting, Janssen sebenarnya tertarik untuk tinggal lebih lama di Belgia. “Dia masih terbuka untuk tetap tinggal.”

“Tapi ini soal penawaran dan permintaan. Saya memang membicarakannya dengan Marc (Overmars, red.), karena saya merasa Vincent adalah penyerang yang bisa mencetak gol dan itu penting,” tutup Oosting.

Antwerp mendatangkan Janssen dari klub Meksiko CF Monterrey pada 2022. Sejak itu, pemain yang telah 22 kali membela timnas Belanda ini telah tampil dalam 170 pertandingan untuk klub Belgia tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 64 gol dan 27 assist. Pada 2023, Janssen bersama Antwerp meraih gelar juara liga dan Piala Belgia.