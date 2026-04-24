Pemain yang telah 19 kali membela timnas Belanda sedang dalam perjalanan menuju Liverpool

Micky van de Ven kemungkinan besar akan hengkang dari Tottenham Hotspur pada musim panas mendatang. Bek tersebut dapat memilih antara Manchester United dan Liverpool, dan menurut Ben Jacobs yang terpercaya, ia memiliki preferensi yang jelas.

Jika Tottenham terdegradasi, Van de Ven pasti akan hengkang. Jika klub tersebut berhasil bertahan di Premier League, klub berencana menawarkan kontrak baru kepadanya. Namun, belum pasti apakah ia akan tetap bertahan.

Van de Ven tampaknya terkesan dengan manajer baru: Roberto De Zerbi, sehingga peluangnya untuk memperpanjang kontrak jika Spurs bertahan di liga sedikit lebih besar.

Manchester United memantau situasi Van de Ven, namun belum melakukan pendekatan. Jacobs melaporkan bahwa Liverpool, FC Barcelona, dan Real Madrid juga memasukkan Van de Ven ke dalam daftar incaran mereka.

“Masalah besar bagi Manchester United adalah, jika Liverpool benar-benar ikut campur, dan kemungkinan itu sangat besar, Van de Ven akan langsung memilih Liverpool. Saya mengatakan ini dengan kepastian mutlak,” kata Ben Jacobs dalam sebuah video.

“Van de Ven ingin bermain bersama Van Dijk, yang masih memiliki sisa kontrak satu tahun, untuk menggantikannya sebagai pemimpin lini pertahanan pada tahun berikutnya. Selain itu, seluruh keluarganya adalah penggemar Liverpool, jadi pilihan itu pun akan segera diambil,” pungkasnya.