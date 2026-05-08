Pemain yang telah 149 kali membela tim nasional ini sangat tegas: "Saya pasti ingin kembali ke Ajax"

Christian Eriksen bersikap terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Ajax, demikian yang diungkapkan gelandang asal Denmark itu dalam sebuah acara Ajax Life.

Dalam rekaman tersebut terlihat bagaimana Eriksen, yang saat ini berjuang menghindari degradasi bersama VfL Wolfsburg, ditanya oleh Siem de Jong dan presenter Rob van Rossum mengenai kemungkinan kembalinya ke Ajax.

“Ya. Tentu saja saya menginginkannya,” jawab gelandang serang itu dengan tegas. Kontraknya di Jerman masih berlaku hingga pertengahan 2027.

Eriksen kini berusia 34 tahun, namun ia tetap membuktikan nilainya musim ini bersama Wolfsburg. Dalam 29 pertandingan, ia berhasil mencetak tiga gol. Selain itu, ia juga memberikan delapan assist.

Klub tersebut saat ini berada di peringkat keenam belas dan untuk sementara aman, meskipun tim peringkat ketujuh belas, St. Pauli, memiliki poin yang sama dengan selisih gol yang lebih buruk. Pada putaran terakhir, kedua tim akan saling berhadapan.

Sebelumnya dalam kariernya, Eriksen telah bermain sebanyak 163 kali untuk Ajax. Ia mencetak 32 gol dan memberikan 65 assist untuk klub asal Amsterdam tersebut. Kemudian, ia bermain untuk klub-klub seperti Tottenham Hotspur dan Manchester United. Untuk Denmark, ia telah bermain dalam 149 pertandingan.