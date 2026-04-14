Pemain yang telah 11 kali membela timnas Belanda ini tidak menyerah untuk tampil di Piala Dunia dan mengirim pesan kepada Ronald Koeman

Justin Kluivert masih berharap bisa masuk dalam skuad Piala Dunia, demikian dikatakan gelandang Bournemouth itu dalam sebuah wawancara dengan ESPN.

Kluivert saat ini sedang memulihkan diri dari cedera lutut yang membandel, yang mengharuskannya menjalani operasi.

“Saya baru saja mendapat kabar baik. Bagian yang harus sembuh, sembuhnya sangat baik. Saya sudah berlatih di luar ruangan selama dua minggu dan itu akan berlangsung sekitar dua minggu lagi. Setelah itu, semoga saya bisa bergabung dengan tim,” kata Kluivert.

Putra Patrick itu melanjutkan: “Saat itu sudah bulan Mei. Saya hanya perlu tampil bagus selama sebulan dan menunjukkan kepada Koeman bahwa saya sudah siap.”

“Setelah kabar baik itu, saya mengirim pesan kepadanya kemarin, sebuah pembaruan,” lanjutnya. “Dia membalas pesan saya, tapi saya belum membacanya. Menegangkan,” katanya sambil tertawa.

“Saya tidak bisa menjamin bahwa saya telah bermain dalam empat pertandingan penuh, tetapi jika dia menginginkan Justin yang bugar, saya bisa menjaminnya. Dia tahu apa yang bisa dia harapkan dari saya,” tutup pemain binaan Ajax ini.

Kluivert telah bermain dalam sebelas pertandingan internasional untuk timnas Belanda. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, dia belum pernah mencetak gol.