Pemain yang secara terbuka menunjukkan ketertarikannya pada Real Madrid tiba-tiba menandatangani kontrak selama 7 tahun dengan Chelsea

Moisés Caicedo akan menandatangani kontrak baru bersama Chelsea, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Kamis sore. Berita ini cukup mengejutkan, mengingat beberapa minggu lalu sang pemain memberikan wawancara di mana ia mengisyaratkan kemungkinan pindah ke Real Madrid. Kontrak barunya akan berlaku hingga pertengahan 2033.

Gelandang berusia 24 tahun asal Ekuador ini beberapa minggu lalu memberikan wawancara mendalam dengan Diario AS, di mana ia, sama seperti Enzo Fernández, secara terbuka berbicara tentang Madrid. Kebetulan, timnas Ekuador menginap di ibu kota Spanyol selama periode pertandingan internasional terakhir.

“Ini benar-benar luar biasa,” Caicedo memulai wawancara. “Kota ini sungguh indah. Saya pernah ke sini sebelumnya dan selalu antusias setiap kali datang. Cuacanya juga sangat menyenangkan... Saya sangat senang berada di sini,” ujarnya.

Tentu saja, setelah kata-kata itu, Caicedo langsung ditanya tentang masa depannya, mengingat beberapa idola-nya pernah bermain di Santiago Bernabéu. “Kamu tidak pernah tahu dalam sepak bola, kan? Saya sekarang memiliki kontrak dengan Chelsea,” jawabnya.

“Jujur saja, saya belum benar-benar memikirkan klub lain atau pindah dari London, tapi ya, pada akhirnya kamu tidak pernah tahu dalam sepak bola. Satu-satunya yang saya inginkan adalah menikmati. Saya punya kontrak dan ingin terus bermain selama Tuhan mengizinkan. Setelah itu, kita lihat saja apa yang terjadi,” lanjutnya.

Caicedo memiliki kontrak di Chelsea hingga pertengahan 2031. Pernyataan semacam itu akhirnya membuat Fernández kehilangan posisinya: Fernández dikeluarkan dari skuad oleh manajer Liam Rosenior, dan absen baik dalam laga piala melawan Port Vale maupun pertandingan liga melawan Manchester City.



