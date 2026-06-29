Pemain yang hengkang itu membela diri: 'Menurut saya, saya seharusnya diberi kesempatan di Ajax'

Skye Vink memulai petualangan barunya bersama SC Cambuur pekan lalu. Dalam wawancara dengan ESPN, penyerang berusia sembilan belas tahun yang juga putra dari analis Marciano ini mengatakan bahwa ia seharusnya diberi kesempatan di Ajax.

Vink, yang berasal dari Amsterdam, tidak segan-segan mengungkapkan pendapatnya dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Cambuur. “Menurut saya, saya seharusnya diberi kesempatan itu, saat performa saya di tim utama Ajax sedang tidak bagus, sementara di KKD saya justru tampil sangat baik.”

“Ketika kesempatan itu tak kunjung datang, saya memutuskan bahwa semuanya sudah berakhir bagi saya. Saat itu saya langsung mengatakan bahwa saya ingin pergi, meskipun saya masih memiliki kontrak dua tahun. Menurut saya, itu adalah kesempatan yang terlewatkan bagi mereka. Itu saja.”

Vink telah tampil dalam total 61 pertandingan mewakili Jong Ajax di Keuken Kampioen Divisie. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak tujuh gol dan memberikan tiga assist. Tim junior Ajax asal Amsterdam itu finis di posisi terakhir pada musim lalu.

Vink tidak terlalu memikirkan klausul pembelian kembali yang dimasukkan Ajax ke dalam kontraknya. “Itu adalah bentuk penghargaan dan rasa hormat, bahwa mereka melihat potensi dalam diri saya.”

“Tapi kalau mereka percaya pada saya, seharusnya mereka memberi saya menit bermain. Atau setidaknya sekali-sekali memanggil saya dari bangku cadangan. Mereka tidak melakukannya.”

Remaja yang pandai berbicara ini menantikan pertandingan antara Cambuur dan Ajax. “Saya ingin mencetak gol di setiap pertandingan, tapi mencetak gol di sana rasanya lebih istimewa. Kita lihat saja nanti.”

Cambuur baru akan bertandang ke markas Ajax pada bulan Desember. Pada bulan Mei, tim asal Amsterdam itu akan menutup musim di Leeuwarden.