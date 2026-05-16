Pemain yang dipinjamkan tampaknya akan hengkang dari Feyenoord: 'Saya terbuka untuk itu'

Ramiz Zerrouki tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan tetap bermain untuk FC Twente pada musim depan. Hal itu diungkapkan gelandang berusia 27 tahun tersebut pada Sabtu lalu dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad.

Dalam percakapan dengan jurnalis Leon ten Voorde, Zerrouki mengakui bahwa ia akan merasa sulit jika pertandingan tandang melawan PSV pada hari Minggu nanti menjadi pertandingan terakhirnya bersama Twente.

Gelandang asal Amsterdam ini dipinjam dari Feyenoord, di mana ia tampaknya tidak memiliki masa depan. “Saya terbuka untuk tetap tinggal, tetapi kita juga harus realistis. Saya tidak tahu apakah saya mahal. Itu harus ditanyakan kepada Erik ten Hag dan Dominique Scholten. Itu adalah kemungkinan, tetapi semuanya harus cocok dan memungkinkan.”

Zerrouki dan Twente ingin memastikan lolos ke babak kualifikasi Liga Champions pada Minggu di Eindhoven. “Kita harus mencapai sesuatu terlebih dahulu, dan kemudian kita juga akan tahu apakah bertahan hingga musim depan benar-benar menjadi opsi yang serius.”

“Klub setidaknya memiliki niat untuk melanjutkan kerja sama denganku. Namun, antara mengatakannya dan mewujudkannya, masih ada jarak yang cukup jauh,” tutupnya.

Zerrouki masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2027. Menurut Transfermarkt, pemain dengan gaji tinggi ini bernilai sekitar 6 juta euro.

Musim panas mendatang, Zerrouki akan bertanding bersama Aljazair di Piala Dunia. Di babak penyisihan grup, ia akan menghadapi Argentina, Yordania, dan Austria.