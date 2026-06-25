Pemain yang dikaitkan dengan Feyenoord menemukan klub barunya di Skotlandia

Wouter Vrancken adalah pelatih baru Heart of Midlothian. Pelatih berusia 47 tahun ini, yang awal bulan ini juga sempat dikaitkan dengan Feyenoord, pindah dari klub Belgia, Sint-Truiden.

Heart of Midlothian, yang juga dikenal sebagai Hearts, musim lalu nyaris meraih gelar juara liga Skotlandia kelima dan yang pertama sejak 1960. Hingga hari pertandingan terakhir, tim asal Edinburgh ini memimpin klasemen.

Namun, pada putaran terakhir tersebut, mereka harus bertandang ke markas Celtic. Hearts hanya membutuhkan hasil imbang, tetapi justru kalah 3-1. Akibatnya, gelar juara kembali diraih oleh Celtic.

Meskipun menjalani musim yang luar biasa, Hearts justru kehilangan pelatihnya: Derek McInnes pindah ke Rangers. Dalam pencarian penggantinya, media Skotlandia pekan lalu menyebut nama René Hake, yang awal bulan ini juga dipecat oleh Feyenoord dari jabatannya sebagai asisten pelatih Robin van Persie.

Namun, karena Hearts kini memilih Vrancken, Hake pun gagal mendapatkan posisi baru sebagai pelatih kepala ini. Ini sebenarnya bukan kali pertama musim panas ini: pelatih asal Belanda itu juga sempat dikaitkan dengan Sparta Rotterdam dan Leicester City, tetapi kedua klub tersebut pun memutuskan untuk memilih orang lain.

Vrancken memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Sint-Truiden yang akan berakhir musim panas ini dan karenanya sedang mencari tantangan baru. Di klub Belgia tersebut, ia meraih kesuksesan besar: ia finis di posisi ketiga musim lalu dan dengan demikian merebut tiket ke Liga Europa. Dengan ini, klub Belgia tersebut mencatatkan sejarah: belum pernah sebelumnya klub tersebut berhasil lolos ke kompetisi Eropa.

Dua minggu lalu, 1908.nl masih melaporkan bahwa Vrancken adalah ‘kandidat serius’ untuk menjadi pelatih baru Feyenoord. Pada akhirnya, pihak klub asal Rotterdam itu memilih Giovanni van Bronckhorst.