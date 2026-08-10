Sebuah kejutan besar muncul dalam susunan pemain inti Jong PSV pada Senin malam. Rekrutan bernilai jutaan Yarek Gasiorowski tiba-tiba tampil sebagai starter di tim asuhan pelatih Stijn Schaars.

Bek tengah itu masih bermain penuh saat melawan AZ (0-4) di Johan Cruijff Schaal, tetapi akhir pekan lalu sudah absen dalam laga pembuka Eredivisie melawan Fortuna Sittard (2-2).

Dengan demikian, dalam waktu lebih dari sepekan Gasiorowski turun dari pemain inti tim utama menjadi bagian dari tim muda. Ini tampak seperti pesan keras dari Peter Bosz.

Saat melawan Fortuna, Armando Obispo dan Ryan Flamingo menjadi duet di jantung pertahanan tim Eindhoven, tetapi penampilan mereka tidak berjalan mulus. Meski Flamingo sempat mencetak gol, beberapa saat sebelumnya ia melakukan kesalahan fatal pada gol pertama yang bersarang ke gawang PSV.

Meski begitu, Gasiorowski tampaknya, melihat posisinya di starting XI Jong PSV, tidak bisa berharap pada kepulangan cepat. Selain itu, ada juga tempat untuk Esmir Bajraktarevic, yang saat melawan Fortuna juga tetap berada di bangku cadangan selama 90 menit.

Jong PSV akan menghadapi tim degradasi FC Volendam pada Senin malam. Mereka justru kehilangan banyak kekuatan setelah degradasi dengan perginya antara lain Robin van Cruijsen, Kayne van Oevelen, Gibson Yah, serta para pemain pinjaman Dave Kwakman dan Nick Verschuren.

Susunan pemain Jong PSV: Smolenaars; Bassey, Merién, Gasiorowski, Verhulst; Bawuah, Sidibé, Van den Berg, Koller; Bajraktarevic, Kluit

Susunan pemain FC Volendam: Steur; Payne, Kleijn, Amevor, Ugwu; Bukala, Huisman, Niemeijer; Doodeman, Veerman, Wolff