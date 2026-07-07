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Dirk Kuijt Stephano CarrilloImago
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Pemain yang dibeli Feyenoord dengan harga jutaan itu tiba-tiba tidak diizinkan mengikuti sesi latihan pertama

Feyenoord

Stéphano Carrillo telah dipindahkan kembali ke tim Feyenoord U-21, demikian dilaporkan FR12. Penyerang asal Meksiko yang dibeli seharga 2,5 juta euro itu tampaknya sudah tidak lagi masuk dalam rencana tim utama klub tersebut.

Pada bursa transfer musim dingin musim 2024/25, Feyenoord mencapai kesepakatan dengan klub Meksiko Santos mengenai transfer penyerang tersebut.

Namun, Carrillo tidak langsung bisa beradaptasi di Feyenoord, sehingga klub memutuskan untuk meminjamkannya ke FC Dordrecht.

Di Dordrecht, ia mendapat banyak kesempatan dari pelatih Dirk Kuijt. Carrillo tampil dalam tak kurang dari 34 pertandingan bersama tim utama klub musim lalu. Namun, penyerang tersebut hanya mampu mencetak empat gol.

Kini, setelah masa peminjamannya berakhir, ia tidak kembali ke tim utama, melainkan ke tim U-21 Feyenoord. Tampaknya karier pemain berusia 20 tahun ini di Rotterdam telah berakhir.

Ia masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2029 di De Kuip. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 700.000 euro.


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