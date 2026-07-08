Pemain yang dibeli dengan harga jutaan itu mengalami cedera dan harus menghentikan latihan Ajax lebih awal

Maher Carrizo terpaksa menghentikan sesi latihan Ajax lebih awal pada Rabu sore. Penyerang asal Argentina itu mengalami cedera saat bertabrakan dengan Caio Henrique dan tidak bisa melanjutkan latihan, demikian dilaporkan antara lain oleh Ajax Showtime.

Dalam rekaman dari VoetbalPrimeur terlihat bagaimana sang penyerang terjatuh ke tanah setelah bertabrakan dengan pemain baru asal Brasil tersebut dan kemudian ditangani oleh seorang dokter.

Selanjutnya, ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan dan tidak dapat melanjutkan sesi latihan di Garderen, Gelderland.

Pemain timnas junior Argentina ini didatangkan dari Vélez Sarsfield pada musim dingin lalu dengan biaya enam juta euro. Ia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 di Amsterdam.

Sejauh ini, ia telah tampil enam kali di tim utama Ajax. Ia belum mencetak gol maupun memberikan assist.

Carrizo mengalami cedera saat berduel dengan Caio Henrique. Bek asal Brasil tersebut menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Amsterdam pekan lalu. Ajax membelinya dari AS Monaco seharga sepuluh juta euro.