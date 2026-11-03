Seperti dilaporkan surat kabar Mirror, juara bertahan Liga Inggris itu melihat pemain serang asal Turki tersebut sebagai calon tambahan kekuatan pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pelatih Arsenal Mikel Arteta disebut-sebut sangat mengagumi pemain berusia 21 tahun itu.

Arsenal masih mengalami masalah besar di lini serang musim ini. Setelah menjalani sembilan pertandingan liga, mereka baru mencetak 14 gol. Lima kemenangan pun diraih dengan selisih hanya satu gol.

Situasinya hanya sedikit lebih baik di kompetisi lain. Di Liga Champions, mereka setidaknya mencetak tiga gol saat menghadapi OSC Lille pada matchday kedua. Namun, di Carabao Cup, mereka tersingkir lewat adu penalti setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan klub divisi keempat Fleetwood Town selama 120 menit.

Yildiz bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Pemain tim nasional Turki itu saat ini masih absen akibat patah tulang metatarsal yang dialaminya pada pertandingan Juventus Turin melawan Frosinone Calcio di pekan pertama.

Meski demikian, musim lalu ia menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil menonjol di tengah performa Juventus yang secara keseluruhan biasa-biasa saja. Yildiz mencatatkan 21 kontribusi gol (11 gol dan sepuluh assist) dalam 47 pertandingan kompetitif dan berperan besar membantu Si Nyonya Tua setidaknya lolos ke Liga Europa.

Getty Images

Berapa yang harus dibayar Arsenal untuk Kenan Yildiz?

Jika Arsenal mengajukan tawaran, nilai transfer kemungkinan akan menjadi pokok negosiasi. Setelah perpanjangan kontrak terbarunya, Yildiz masih terikat dengan klub asal Turin itu hingga 2030. Kabarnya, tidak ada klausul pelepasan dalam kontraknya.

Juventus hampir pasti tidak punya alasan untuk menjual salah satu pemain terbaiknya di bawah nilai pasar. transfermarkt.de menaksir biaya transfer pemain tim nasional Turki itu tidak kurang dari €75 juta.

Karena itu, Yildiz mungkin bukan satu-satunya pemain yang masuk radar Arsenal. Menurut Mirror, Arsenal juga memantau Junior Kroupi dari AFC Bournemouth, yang kabarnya telah menarik minat Bayern Munich.